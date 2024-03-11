На основании материала ДНК полиция установила личность матери новорожденного мальчика, который был найден мертвым в волости Ляэне-Нигула. Женщина была задержана в Марокко местной полицией 9 марта.
Прокуратура подтверждает: установлена личность матери младенца, найденного 5 февраля в Ляэнемаа мертвым
В течение последних пяти недель полиция и прокуратура работали над установлением личности матери новорожденного, найденного мертвым в деревне Сууре-Ляхтру. «Как только мы нашли ребенка, мы начали поиски на местности, а также сбор другой информации. Благодаря этой информации мы добрались до личности возможной матери ребенка. С помощью ДНК, взятой из трупа ребенка, мы при поддержке специалистов установили, что ребенка родила 30-летняя женщина, которая последние несколько недель находилась за границей. Благодаря хорошему международному сотрудничеству марокканская полиция в субботу арестовала женщину», - рассказал о ходе расследования Ляэнеский префект Кайдо Кыплас.
Кыплас подчеркнул, что большая часть работы по расследованию еще впереди. «Пока мы не сможем выслушать слова женщины, мы не можем сказать, что привело к этим трагическим событиям и могла ли сама женщина стать жертвой преступления. Наша следующая задача - доставить мать ребенка в Эстонию, для чего необходимо решение об экстрадиции со стороны марокканского государства, а это, безусловно, займет некоторое время. Поэтому мы не можем сказать, что дело уже раскрыто», - подчеркнул Кыплас.
По словам старшего прокурора Ляэнеской прокуратуры Маарьи Германн, с марокканской полицией ведется тесное сотрудничество с целью вернуть женщину на родину. «Мы рады, что ее нашли живой и здоровой. Мы тесно сотрудничаем, чтобы вернуть женщину на родину, где мы сможем поговорить с ней напрямую, - говорит Германн. - Тот факт, что женщина была найдена, является большим шагом вперед в продолжающейся процедуре, которая еще далека от завершения. Уголовное производство, направленное на выяснение того, что именно произошло с женщиной и ребенком, продолжится с помощью более рутинных действий». Германн добавила, что все собранные доказательства будут проанализированы, чтобы убедиться, что ничего не упущено из виду.
«От имени полиции и прокуратуры мы благодарим всех, кто сотрудничал с нами, поделился информацией или предоставил фрагменты информации. Мы всем очень благодарны, потому что эта информация дала нам возможность исключить или подтвердить разные версии расследования», - указала Германн.
Уголовное производство, возбужденное для выяснения обстоятельств происшествия, ведет Ляэнеская прокуратура. В настоящее время преступление расследуется по статье Уголовного кодекса, касающейся убийства ребенка. В ходе уголовного судопроизводства квалификация преступления может меняться в зависимости от установленных обстоятельств.
5 февраля в 11.40 в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Сууре-Ляхтру в волости Ляэне-Нигула, что в Ляэнемаа, в неизвестном месте собака нашла тело новорожденного и принесла его в дом.
Расследование началось с масштабного ландшафтного поиска в районе Сууре-Ляхтру, где были использованы служебные собаки и дроны, проверены здания и территории. Полиция просмотрела возможные видеозаписи, пообщалась с людьми и привлекла общественность. Были установлены контакты с врачами и больницами, где можно было зарегистрировать беременность или куда женщина могла обратиться для послеродового ухода. К сожалению, эти меры не дали результатов. Полиция продолжила расследование.
С начала уголовного производства Ляэнеская префектура совместно с Пыхьяской префектурой и прокуратурой проверила всевозможные следственные версии и сведения, чтобы получить ясность относительно того, что именно произошло с ребенком и его матерью. Для выяснения происшествия также было собрано немало улик, были привлечены как судебно-медицинский патологоанатом, так и другие эксперты. Полиция продолжает работать с собранными доказательствами, а также ищет новые.