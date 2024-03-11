Прокуратура подтверждает: установлена личность матери младенца, найденного 5 февраля в Ляэнемаа мертвым

В течение последних пяти недель полиция и прокуратура работали над установлением личности матери новорожденного, найденного мертвым в деревне Сууре-Ляхтру. «Как только мы нашли ребенка, мы начали поиски на местности, а также сбор другой информации. Благодаря этой информации мы добрались до личности возможной матери ребенка. С помощью ДНК, взятой из трупа ребенка, мы при поддержке специалистов установили, что ребенка родила 30-летняя женщина, которая последние несколько недель находилась за границей. Благодаря хорошему международному сотрудничеству марокканская полиция в субботу арестовала женщину», - рассказал о ходе расследования Ляэнеский префект Кайдо Кыплас.

Кыплас подчеркнул, что большая часть работы по расследованию еще впереди. «Пока мы не сможем выслушать слова женщины, мы не можем сказать, что привело к этим трагическим событиям и могла ли сама женщина стать жертвой преступления. Наша следующая задача - доставить мать ребенка в Эстонию, для чего необходимо решение об экстрадиции со стороны марокканского государства, а это, безусловно, займет некоторое время. Поэтому мы не можем сказать, что дело уже раскрыто», - подчеркнул Кыплас.