Таллиннский аэропорт получил титул лучшего аэропорта Европы

Кроме того, Таллиннский аэропорт также был награжден в трех дополнительных категориях - самый приятный аэропорт в Европе, аэропорт с самым простым маршрутом в Европе и самый чистый аэропорт в Европе.

Генеральный директор AS Tallinna Lennujaam Рийво Тувике сказал, что от имени всего коллектива он благодарен за такое высокое признание аэропорта нашей маленькой страны. «Награды отражают важные ценности для нашей команды, и мы рады, что наши усилия по созданию самого уютного и любимого аэропорта также замечают пассажиры», - добавил он.

В этом году аэропорт будет сосредоточен на внедрении еще более инновационных решений для облегчения пути пассажиров через терминал. В начале апреля аэропорт заменит оборудование для проверки безопасности на новые и более эффективные машины, что ускорит и упростит процесс проверки безопасности. Скоро будет вновь открыта зона бизнес-класса, которая будет больше и уютнее, чем раньше.

Таллиннский аэропорт уже получал награды за свои высококачественные услуги и ранее, и это уже шестой раз подряд, начиная с 2018 года.

Ежегодная премия ASQ ACI World отмечает высочайший уровень обслуживания клиентов в аэропортах по всему миру, основываясь на данных известных опросов ASQ о вылетах и прибытиях и опросах клиентов. Аэропорты оцениваются в восьми категориях - прибытие в аэропорт, регистрация, контроль безопасности, паспортный контроль, покупки, зона гейтов, маршрут через аэропорт и общая атмосфера аэропорта. Запущенная в 2006 году, программа ASQ является ведущей в мире программой исследования удовлетворенности пассажиров аэропорта, в которой участвуют почти 400 аэропортов из 109 стран.