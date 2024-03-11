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ФОТО ⟩ У запущенного здания в центре Таллинна обнаружился очень неожиданный владелец

Аймур-Яан Кескель
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Обращенная к Ласнамяэ сторона полузаброшенного дома.
Обращенная к Ласнамяэ сторона полузаброшенного дома. Фото: Erakogu

В центре Таллинна, напротив Харьюского уездного суда, стоит дом, большая часть которого не используется уже семь лет. Владельцем здания является компания Tallinna Linnatranspordi AS (TLT), которая занимается организацией общественного транспорта в городе.

Дом бросается в глаза, если идти со стороны Кадриорга к зданию Харьюского уездного суда. Краска на фасаде облупилась, сад рядом с домом совсем зарос, а ворота заляпаны грязью. Кроме того, окна выглядят старыми и изношенными, что создает впечатление, что дом активно не используется. Однако на одной из сторон дома некоторые окна заменены на новые, с ярко-белыми рамами.

Такой вид на здание открывается со стороны Харьюского уездного суда.
Такой вид на здание открывается со стороны Харьюского уездного суда. Фото: Erakogu
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