ФОТО ⟩ У запущенного здания в центре Таллинна обнаружился очень неожиданный владелец

Дом бросается в глаза, если идти со стороны Кадриорга к зданию Харьюского уездного суда. Краска на фасаде облупилась, сад рядом с домом совсем зарос, а ворота заляпаны грязью. Кроме того, окна выглядят старыми и изношенными, что создает впечатление, что дом активно не используется. Однако на одной из сторон дома некоторые окна заменены на новые, с ярко-белыми рамами.