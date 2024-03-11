Власти Индонезии начали расследование в отношении местной авиакомпании Batik Air после того, как выяснилось, что оба пилота заснули во время полета из Сулавеси в Джакарту. Пилоты отстранены от работы на время расследования.
Пилоты индонезийского Airbus A320 проспали полчаса во время полета
Инцидент произошел 25 января.
Как сообщили в Министерстве транспорта Индонезии, 32-летний командир самолета Airbus A320 попросил второго пилота взять управление на себя примерно через полчаса после взлета, сказав, что ему нужно отдохнуть, и уснул.
28-летний второй пилот согласился, но тоже заснул. Позднее он объяснил это тем, что помогал жене присматривать за новорожденными младенцами-близнецами.
Авиадиспетчеры Джакарты пытались связаться с пилотами, но не получили ответа. Молчание продолжалось 28 минут, пока командир не проснулся и не понял, что второй пилот тоже спит. Он также обнаружил, что самолет незначительно отклонился от курса.
Пилоты ответили на вызовы диспетчеров Джакарты и благополучно посадили самолет.
Медицинские тесты перед полетом показали, что оба пилота были пригодны к управлению воздушным судном.
Власти объявили строгий выговор компании Batik Air в связи с инцидентом. Глава Департамента воздушного транспорта Индонезии М Кристи Энда Мурни заявил, что авиакомпании следует уделять больше внимания отдыху экипажа.
Batik Air заявила, что работает над этим и обязуется выполнять все рекомендации авиационных властей по безопасности полетов.