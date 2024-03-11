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ВИДЕО ⟩ Грета Тунберг и ее соратники блокировали вход в шведский парламент

Postimees
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Грета Тунберг (в синей шапке) и ее единомышленники.
Грета Тунберг (в синей шапке) и ее единомышленники. Фото: Jonathan Nackstrand / AFP / Scanpix

Шведская экологическая активистка Грета Тунберг вместе с десятками единомышленников заблокировала сегодня главный вход шведского парламента сидячей забастовкой, протестуя против изменения климата и предполагаемого бездействия правительства.

«Мы - группа молодых людей, блокирующих входы в шведский парламент, Риксдаг, в знак протеста против продолжающегося разрушения наших жизненно важных систем, и от имени людей, которые уже умерли из-за климатического кризиса, - сказала Тунберг агентству Reuters. - Это должно закончиться. Нашему терпению пришел конец».

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