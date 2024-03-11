ВИДЕО ⟩ Грета Тунберг и ее соратники блокировали вход в шведский парламент

«Мы - группа молодых людей, блокирующих входы в шведский парламент, Риксдаг, в знак протеста против продолжающегося разрушения наших жизненно важных систем, и от имени людей, которые уже умерли из-за климатического кризиса, - сказала Тунберг агентству Reuters. - Это должно закончиться. Нашему терпению пришел конец».