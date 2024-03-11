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В австрийскую школу поступил звонок с угрозами с эстонского номера, потребовалась эвакуация

Андрес Эйнманн
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Полиция на месте инцидента в Гарстене.
Полиция на месте инцидента в Гарстене. Фото: Andreas Stroh / Imago / Scanpix

В австрийском Гарстене в понедельник утром учеников эвакуировали из школы из-за телефонной угрозы, поступившей с эстонского номера. Полиция отреагировала большими силами.

В понедельник в 10.30 директору школы в Гарстене позвонили с эстонского номера и сгенерированный компьютером голос пригрозил стрельбой, пишет Kronen Zeitung. Голос не уточнил, когда и как планируется осуществить угрозу, говорилось в общем ключе о скором «выходе из-под контроля».

Директор немедленно активировал план действий в чрезвычайной ситуации. На место прибыли сотрудники службы экстренного реагирования, спасатели и «Скорая помощь», и все находившиеся в школе были эвакуированы в безопасное место. Нормальная жизнь в маленьком городке была парализована из-за угрозы до полудня.

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