В австрийскую школу поступил звонок с угрозами с эстонского номера, потребовалась эвакуация

В понедельник в 10.30 директору школы в Гарстене позвонили с эстонского номера и сгенерированный компьютером голос пригрозил стрельбой, пишет Kronen Zeitung. Голос не уточнил, когда и как планируется осуществить угрозу, говорилось в общем ключе о скором «выходе из-под контроля».

Директор немедленно активировал план действий в чрезвычайной ситуации. На место прибыли сотрудники службы экстренного реагирования, спасатели и «Скорая помощь», и все находившиеся в школе были эвакуированы в безопасное место. Нормальная жизнь в маленьком городке была парализована из-за угрозы до полудня.