ВИДЕО ⟩ Тренер, ударивший головой игрока команды-соперника, лишился работы

Итальянский футбольный клуб «Лечче» решил отказаться от услуг своего главного тренера. Это произошло после того, как на минувших выходных наставник команды Роберто Д'Аверса во время матча «Лечче» и «Вероны» в высшем дивизионе итальянского чемпионата ударил головой одного из футболистов «Вероны».