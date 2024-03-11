Итальянский футбольный клуб «Лечче» решил отказаться от услуг своего главного тренера. Это произошло после того, как на минувших выходных наставник команды Роберто Д'Аверса во время матча «Лечче» и «Вероны» в высшем дивизионе итальянского чемпионата ударил головой одного из футболистов «Вероны».
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ВИДЕО ⟩ Тренер, ударивший головой игрока команды-соперника, лишился работы
48-летний Д'Аверса сразу после воскресного матча, в котором «Лечче» уступил со счетом 0:1, ударил головой нападающего «Вероны». Сегодня клуб распространил пресс-сообщение о том, что тренер уволен.