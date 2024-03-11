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ВИДЕО ⟩ Тренер, ударивший головой игрока команды-соперника, лишился работы

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Роберто Д'Аверса.
Роберто Д'Аверса. Фото: Federico Proietti/EPA/SCANPIX

Итальянский футбольный клуб «Лечче» решил отказаться от услуг своего главного тренера. Это произошло после того, как на минувших выходных наставник команды Роберто Д'Аверса во время матча «Лечче» и «Вероны» в высшем дивизионе итальянского чемпионата ударил головой одного из футболистов «Вероны».

48-летний Д'Аверса сразу после воскресного матча, в котором «Лечче» уступил со счетом 0:1, ударил головой нападающего «Вероны». Сегодня клуб распространил пресс-сообщение о том, что тренер уволен.

И Д'Аверса, и форвард «Вероны» Тома Анри получили по итогам своей ссоры по красной карточке. Вскоре после матча тренер извинился за свое поведение, объяснив свою несдержанность тем, что игроки «Вероны» весь матчи провоцировали игроков «Лечче».

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