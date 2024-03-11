В Тарту из загоревшейся квартиры спасли двух человек

В 19.57 спасателям поступил сигнал, что из двери квартиры на первом этаже четырехэтажного жилого дома валит дым и что в квартире работает дымовой дачтик. Прибывший через три минуты на место вызова экипаж спасателей сумел вызволить из квартиры двух находившихся там людей. В задымленной квартире спасатели обнаружили горевшую на плите пищу; спасатели оперативно потушили пламя и проветрили помещение.

Благодаря бдительности соседей и исправному дымовому датчику этот пожар закончился благополучно, но, к сожалению, не все подобные инциденты заканчиваются так хорошо.

За этот год в пожарах погибло уже 18 человек. В Спасательном департаменте напоминают, что исправный и правильно установленный дымовой датчик дает возможность вовремя обнаружить пожар и спасти жизни и имущество людей.