Военный капеллан Украины: «Любая деятельность православной церкви московского патриархата - это угроза безопасности»

о. Тарас на службе в честь пальмового воскресенья (у православных - вербное) у гарнизонного храма Петра и Павла во Львове. Апрель 2022. Фото: YURIY DYACHYSHYN/AFP

- Служит ли капеллан военнослужащим только своего вероисповедания или это не имеет значения?

- В первую очередь, следует помнить, что на фронте нет тех, кто не верует. Практикующий армейский капеллан не разделяет конфессии. Его задача – обеспечить духовную поддержку нуждающимся. Конечно, и воины, которые находятся на передовой, обычно не задаются вопросом: а моей ли веры капеллан, а подходит ли он мне в этих условиях? То, что кажется естественным в мирной жизни, совершенно теряет смысл на фронте. Священника просят всегда лишь о том, чтобы он молился за всех воюющих. Потому что боги едины - разницы нет. Для людей всех конфессий находящийся рядом капеллан - большой авторитет.

- И для мусульман?

- В Украине есть капелланы мусульманского вероисповедания. Очевидно, что они должны быть, и они есть. Их не так много, потому что и самих мусульман в украинской армии не так много, как христиан различных ветвей. Любой капеллан, у которого есть мандат на работу с воинами, должен уметь находить общий язык с мусульманами так же, как с христианами, должен исходить из их особых нужд.

о. Тарас освящает дроны, закупленные волонтерами для ВСУ. Львов. Июнь 2023. Фото: YURIY DYACHYSHYN/AFP

- Украинские капелланы также работают с людьми, побывавшими в плену и под оккупацией. Какие потребности этих людей вы могли бы выявить? Какую помощь вы им оказываете? И примеры тоже.