За день до этого атаке дронов подвергся второй по величине в России Михайловский горно-обогатительный комбинат в Курской области, в результате чего загорелись резервуары с топливом. Украинские СМИ, ссылаясь на источники, называли налет на Михайловский ГОК операцией главного управления разведки Минобороны Украины.

Сейчас украинская сторона не дает комментариев по поводу массированного налета дронов сразу на девять российских регионов. Россия ежедневно атакует Украину десятками ударных беспилотников.

Мэр Сергей Собянин в ночь на 12 марта сообщил о беспилотнике, сбитом на подлете к Москве. «Сегодня силами ПВО в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — заявил Собянин в телеграме.

Последний раз о ликвидации беспилотника, летевшего на Москву, заявлял почти два месяца назад — 17 января.

Ситуация в Белгороде, Курске и на границе

Мэр Белгорода Валентин Демидов опубликовал фото здания городской администрации, поврежденного ударом дрона Фото: BBC

Около полудня белгородский губернатор Вячеслав Гладков, сообщавший ранее о ночных атаках дронов и обстрелах населенных пунктов, заявил, в Белгороде сотрудники Росгвардии из стрелкового оружия сбили еще один беспилотник. Еще один дрон прилетел днем — сбить его не удалось.