Представитель правительства Орловской области сообщил агентству ТАСС, что в результате попадания беспилотника по нефтехранилищу в Орле загорелся один из резервуаров. Как говорит собеседник агентства, в тушении пожара принимают участие более 60 человек и пожарный поезд.

Правительство Орловской области сообщает, что площадь пожара составляет 100 кв. метров.

Мэр Орла Юрий Парахин также пишет, что власти эвакуировали 17 жильцов двух многоэтажных домов, расположенных рядом с топливным объектом.

По данным некоторых СМИ, пожар начался на нефтебазе, расположенной на Семинарской улице. Судя по онлайн-картам, на Семинарской улице находится объект компании «Орелнефтепродукт» (входит в структуру «Роснефти»), однако пока нет подтверждения, что пожар произошел именно там.

Через некоторое время, уже утром, поступило сообщение о пожаре на еще одном НПЗ, который расположен в Нижегородской области.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин написал в своем телеграм-канале, что беспилотники ударили по нефтеперерабатывающему заводу в городе Кстово.

«Утром на Кстовскую промзону, на объект топливно-энергетического комплекса, была совершена атака беспилотных летательных аппаратов», - пишет Никитин в своем телеграм-канале.

Он добавляет, что в результате удара произошло возгорание «на одной из установок по переработке нефти», и «по предварительным данным, пострадавших нет».

Местная газета «Земля Кстовская» пишет, что на территории Нижегородского НПЗ «произошло возгорание, на данный момент очевидцы видят столб дыма и огонь».