Мужская и женская сборные Эстонии по волейболу узнали своих соперников по отборочному турниру чемпионата Европы 2026 года, сообщает RusERR.
Стали известны соперники сборных Эстонии по волейболу на отбор чемпионата Европы
По итогам жеребьевки мужская сборная попала в группу D вместе с национальными командами Израиля и Хорватии.
Женская сборная Эстонии попала в группу C, где встретится со Словенией и Израилем. Сборную Словении тренирует итальянский специалист Алессандро Орефиче, который предыдущие два года был наставником эстонских волейболисток.
Первые игры в рамках квалификации пройдут в августе.