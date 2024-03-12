Стали известны соперники сборных Эстонии по волейболу на отбор чемпионата Европы

По итогам жеребьевки мужская сборная попала в группу D вместе с национальными командами Израиля и Хорватии.

Женская сборная Эстонии попала в группу C, где встретится со Словенией и Израилем. Сборную Словении тренирует итальянский специалист Алессандро Орефиче, который предыдущие два года был наставником эстонских волейболисток.