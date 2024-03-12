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Стали известны соперники сборных Эстонии по волейболу на отбор чемпионата Европы

rus.postimees.ee
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Мужская сборная Эстонии по волейболу.
Мужская сборная Эстонии по волейболу. Фото: volley/facebook

Мужская и женская сборные Эстонии по волейболу узнали своих соперников по отборочному турниру чемпионата Европы 2026 года, сообщает RusERR.

По итогам жеребьевки мужская сборная попала в группу D вместе с национальными командами Израиля и Хорватии.

Женская сборная Эстонии попала в группу C, где встретится со Словенией и Израилем. Сборную Словении тренирует итальянский специалист Алессандро Орефиче, который предыдущие два года был наставником эстонских волейболисток.

Первые игры в рамках квалификации пройдут в августе.

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