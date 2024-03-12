Как одна из самых русофильских стран Евросоюза больше не находит с Россией общего языка

И пример у вас под боком, как смогли это сделать в течение 20–30 лет на Украине».

Слишком много памяти

Современной России всегда хотелось, чтобы о подвигах прошлого помнили за рубежом и чтили их. И, пожалуй, никакая другая страна не могла удовлетворить этот запрос так, как Болгария.

По всей стране - более 400 памятников, отсылающих к событиям 1877-1878 годов или Второй мировой. Сложно найти город или деревню, где бы ничего не напоминало о былых заслугах России.

В начале XX века напротив парламента болгары установили конную статую российского императора Александра II - как мемориал царю-освободителю. В годы Первой мировой ее задрапировали, но не убрали. Не тронули ее и коммунисты. Город Плевен (известный нам как Плевна) - сплошной памятник «славы российской империи», который растянулся на несколько километров - от дома-музея Александра II через памятник Скобелева и храм-костницу к Скобелевскому парку и масштабной панораме штурма Плевны. Если вы приедете в одну из древних столиц Болгарии Велико Тырново, то и здесь найдете большой музей, посвященный войне 1877-1878 годов и Тырновской конституции.