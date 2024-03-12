Серьезная оплошность организаторов взбесила лыжников

Неприятный момент попал в эфир международной трансляции – момент, когда канадке Соне Шмидт, месяц назад ставшей чемпионкой мира в спринте в возрастной группе U23, пришлось зигзагами пробираться через организаторов, которые в тот момент снимали рекламу.

«Это было недоразумение. Этого не должно было произойти. Перед ней нужно извиниться – она сильная женщина, которая боролась все соревнование», - прокомментировала пресс-секретарь Международной лыжной федерации Синне Дирхауг.

Сама Шмидт, проигравшая победительнице Фриде Карлссон более чем 22 минуты, восприняла инцидент спокойно.

Однако Карлссон пришла в ярость.

«Черт, это невозможно. Это нехорошо. Вероятно, она почувствовала себя брошенной уже только из-за того, что зрители начали расходиться», — сказала она.

Австрийский лыжник Мика Вермюлен назвал Шмидт героиней и резко раскритиковал организаторов.

«Это просто скандал – то, что они начали паковать вещи до того, как спортсменка пересекла финиш. Каждый, кто соревнуется, заслуживает признания. В одиночку она прошла на лыжах почти 40 км. Я снимаю перед ней шляпу», — сказал Вермюлен.