Исследование: молодежь в Эстонии хочет получать на руки 1900 евро

Пять лет назад молодые люди в возрасте 16-24 лет хотели зарабатывать в среднем 1428 евро, а год назад - 1614 евро. Однако за последний год ожидания молодых людей выросли на целых 18% и достигли 1899 евро.

Ожидаемая зарплата молодых людей растет быстрее, чем у других возрастных групп: например, ожидания по зарплате у 25-34-летних за год выросли на шесть процентов, а у 35-44-летних - на семь процентов.

«Молодые люди более уверены в себе, чем другие возрастные группы, когда речь заходит о том, чтобы попросить желаемую зарплату», - сказала Грете Адлер, менеджер по подбору персонала портала вакансий CVKeskus.ee, и добавила, что если 17% трудозанятых считают вероятным, что они скоро начнут получать желаемую зарплату, то среди молодежи 31% опрошенных считают возможным, что в ближайшем будущем они будут получать желаемую зарплату.

Медианные ожидания молодых людей, половина из которых хочет получать больше, а половина меньше, составляют 1800 евро, что на 300 евро больше, чем в прошлом году, и на 600 евро больше, чем пять лет назад.

В среднем молодежь в настоящее время зарабатывают 1364 евро. Это означает, что желаемая молодыми людьми зарплата расходится с реальностью на 535 евро. По сравнению с прошлым годом разрыв между ожиданиями молодых людей и реальностью практически не изменился - если год назад разрыв в зарплате составлял 27%, то сейчас он равен 28%.

Кадри Сеэдер, глава агентства по исследованию зарплат Palgainfo добавила, что молодые люди более оптимистично смотрят на повышение зарплаты. «45% молодых людей считают, что их базовая зарплата вырастет в первой половине 2024 года. Среди всех возрастных групп около 30 процентов респондентов прогнозируют повышение зарплаты», - пояснила Сеэдер.

В опросе приняли участие 8140 работников со всей Эстонии.