ЭКОНОМИСТ ⟩ Насколько жадны торговцы?

- Чистая прибыль торговцев не велика
- Когда растут налоги, растут и цены
- Обвинения торговцев в жадности выглядит лицемерно
Хотят ли наши торговцы слишком много денег, как утверждает правительство, об этом рассуждает колумнист Рауль Эаметс.
Хотят ли наши торговцы слишком много денег, как утверждает правительство, об этом рассуждает колумнист Рауль Эаметс.
Министр, который занимается повышением налогов, например, увеличением налога с оборота, по определению не может быть популярным. Чтобы немного спасти свою репутацию, министр указывал пальцем на торговцев, которые, как бы, хотят заработать дополнительную прибыль. Министр поступает правильно, торговцы злые и жадные. Если раньше единственными жадными были банкиры, а еще раньше - энергетики, то теперь жадными стали и торговцы, которые повышают цены на продукты питания.
Когда вводится налог на сахар, сценарий тот же - торговцы повышают цены и становятся плохими. Насколько же на самом деле жадны торговцы? Давайте посмотрим поближе на три сектора: розничную торговлю продуктами питания, оптовую торговлю и производство продуктов питания, то есть пищевую промышленность. В оптовую торговлю, помимо продуктов питания, входят также табак и алкоголь.
Доход торговца идет от продажи товаров. Давайте посмотрим, как распределяется, например, 100 евро от продаж, пропорции для которых рассчитаны на основе результатов последних трех кварталов прошлого года. Большая часть полученного дохода от продаж идет на покупку товаров. Таким образом, из заработанных 100 евро 77 евро тратится на товары, которые затем продаются в магазине. Оставшиеся 23 евро составляют так называемую валовую маржу или условно мы можем назвать это наценкой. Это еще не прибыль, поскольку из этой суммы нужно покрыть все расходы, связанные с содержанием магазина.
Из 23 евро 9 евро идет на выплату зарплаты работникам, 12 евро - на покрытие различных операционных расходов, включая аренду, электричество, отопление, офисные расходы, транспорт и также увеличенные процентные расходы по кредитам. Остается всего 2 евро, которые и составляют прибыль компании.
Цифры не лгут - чистая прибыль от всего объема продаж продуктов питания в рознице составляет два процента. С экономической точки зрения, ведение дела в сфере продажи продуктов питания кажется не слишком прибыльным делом. Так что вполне логично, что повышение НСО перекладывается на потребительские цены, поскольку маржа прибыли и так уже скромная. Особенно плохо было для розничной торговли в 2022 году, когда из-за быстрого роста операционных расходов прибыль фактически сведена к нулю, то есть прибыль почти не была заработана. Речь идет именно о магазинах, специализирующихся на продуктах питания, таких как сети Coop, Selver, Maxima, Rimi и других крупных торговых сетях, а также о небольших магазинах на углу.
Как распределяется выручка в оптовой торговле? Идет ли большая часть денег на товары, которые затем перепродаются? Да, из 100 евро целых 83 евро идут на товары. Оставшиеся 17 евро распределяются так: 4 евро на зарплаты, 9 евро на операционные расходы и 4 евро на прибыль. Совсем по-другому распределяются деньги в пищевой промышленности. Из каждых заработанных 100 евро 74 евро предназначены для операционных расходов, 11 евро идут на закупку товаров, еще 11 евро на расходы на рабочую силу. Прибыль составляет 3 евро. Не так уж и много.
Если посмотреть на данные десятилетней давности, то увидим, что операционные расходы и затраты на оплату труда у продавцов продуктов питания росли быстрее, чем выручка от продаж. Как в таких условиях можно еще зарабатывать деньги? В конечном счете торговля продуктами питания - это объемный бизнес, что означает необходимость продавать много, очень много, привлекать клиентов скидками, различными акциями, по возможности получать товары напрямую от производителей под собственной торговой маркой. Чем больше торговая сеть, тем проще диктовать свои условия производителям. Почему Lidl может продавать так дешево? Потому, что его глобальные объемы продаж во много раз больше, чем оборот всей эстонской розничной торговли вместе взятой.
На этом фоне обвинение торговцев в жадности кажется, мягко говоря, лицемерным. Действительно, торговая площадь на душу населения в Эстонии очень велика; если бы магазинов было меньше, вся эта деятельность, вероятно, была бы более прибыльной. Но кто будет добровольно закрываться? В конце концов, рынок в итоге все расставит на свои места. Наконец, не стоит забывать, что сети магазинов - это не благотворительные организации, они должны приносить какую-то прибыль своим владельцам.
Одно можно сказать наверняка: цены вырастут, если нас вновь удивят новыми налогами. Как потребители, мы должны будем оплатить эти налоговые повышения.