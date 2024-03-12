ЭКОНОМИСТ ⟩ Насколько жадны торговцы?

Цифры не лгут - чистая прибыль от всего объема продаж продуктов питания в рознице составляет два процента. С экономической точки зрения, ведение дела в сфере продажи продуктов питания кажется не слишком прибыльным делом. Так что вполне логично, что повышение НСО перекладывается на потребительские цены, поскольку маржа прибыли и так уже скромная. Особенно плохо было для розничной торговли в 2022 году, когда из-за быстрого роста операционных расходов прибыль фактически сведена к нулю, то есть прибыль почти не была заработана. Речь идет именно о магазинах, специализирующихся на продуктах питания, таких как сети Coop, Selver, Maxima, Rimi и других крупных торговых сетях, а также о небольших магазинах на углу.

Как распределяется выручка в оптовой торговле? Идет ли большая часть денег на товары, которые затем перепродаются? Да, из 100 евро целых 83 евро идут на товары. Оставшиеся 17 евро распределяются так: 4 евро на зарплаты, 9 евро на операционные расходы и 4 евро на прибыль. Совсем по-другому распределяются деньги в пищевой промышленности. Из каждых заработанных 100 евро 74 евро предназначены для операционных расходов, 11 евро идут на закупку товаров, еще 11 евро на расходы на рабочую силу. Прибыль составляет 3 евро. Не так уж и много.

Если посмотреть на данные десятилетней давности, то увидим, что операционные расходы и затраты на оплату труда у продавцов продуктов питания росли быстрее, чем выручка от продаж. Как в таких условиях можно еще зарабатывать деньги? В конечном счете торговля продуктами питания - это объемный бизнес, что означает необходимость продавать много, очень много, привлекать клиентов скидками, различными акциями, по возможности получать товары напрямую от производителей под собственной торговой маркой. Чем больше торговая сеть, тем проще диктовать свои условия производителям. Почему Lidl может продавать так дешево? Потому, что его глобальные объемы продаж во много раз больше, чем оборот всей эстонской розничной торговли вместе взятой.

На этом фоне обвинение торговцев в жадности кажется, мягко говоря, лицемерным. Действительно, торговая площадь на душу населения в Эстонии очень велика; если бы магазинов было меньше, вся эта деятельность, вероятно, была бы более прибыльной. Но кто будет добровольно закрываться? В конце концов, рынок в итоге все расставит на свои места. Наконец, не стоит забывать, что сети магазинов - это не благотворительные организации, они должны приносить какую-то прибыль своим владельцам.

Одно можно сказать наверняка: цены вырастут, если нас вновь удивят новыми налогами. Как потребители, мы должны будем оплатить эти налоговые повышения.