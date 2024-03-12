В связи со строительством виадука временно прервется движение трамваев в Тонди

В ходе работ будет заасфальтирована первая полоса на улице Котка (со стороны Котка, 1) и произведена фрезеровка покрытия второй полосы. Организация движения изменится только в пределах полос на улице Котка. На участке улицы Тонди, где проходит трамвайная линия, будут проводиться работы по реконструкции инженерных сетей - будет закрыт отрезок улицы от перекрестка с ул. Алеви до переезда Тонди.

В связи со строительными работами на переезде с 15 марта по 1 августа будет закрыта конечная остановка трамваев в Тонди. С 15 марта по 1 августа трамвайные маршруты № 3 и 4 будут сокращены до конечной остановки Vana-Lõuna. Трамваи № 1, 2 и 5 будут ходить по привычному маршруту до 20:00 3 мая. В день начала работ, 15 марта, в утренний час пик на трамвайных остановках Tallinn-Väike и Tondi будут дежурить сотрудники управы района Кесклинн, которые при необходимости разъяснят изменения и направят людей на автобусные остановки.

Организация движения трамваев. Фото: Tallinna linnavalitsus

Строительство виадука в Тонди продлится до конца 2024 года. Для обеспечения безопасности пересечения железной дороги в ходе реконструкции будет перестроен железнодорожный переезд. Вместо старого переезда строится новый проезд под железной дорогой, безопасные пешеходные дорожки, а также пандусы и лестницы, ведущие к железнодорожной платформе.

Дополнительную информацию о строительстве железнодорожного переезда в Тонди и организации дорожного движения в районе проведения работ можно найти на странице tallinn.ee/ru/tondi.

На остановках общественного транспорта на изменяющихся маршрутах будут размещены инфоматериалы. Информация о маршрутах, графиках движения и остановках будет опубликована к началу строительных работ на сайте transport.tallinn.ee.