Учитывая начало операции воюющих на стороне Украины российских добровольцев в Белгороде, информационную операцию украинской военной разведки в отношении Крыма и участившиеся атаки украинских беспилотников на российскую территорию, можно сказать, что украинская армия начала оказывать дополнительное давление на российскую армию на фоне возможностей, открывающихся в связи с выборами президента России, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Украинская армия начала свою кампанию, приуроченную к выборам президента РФ
Вчера по российским новостным каналам распространилась история о том, как российская армия уничтожила крупный отряд украинцев, пытавшихся вторгнуться на российскую территорию. Речь шла о пяти танках. Эта конкретная история определенно не соответствует действительности.
Сегодня же утром на новостных каналах появилась первая информация о том, что российские добровольцы, воюющие в составе украинских сил, вторглись на территорию Белгородской области со стороны Украины по нескольким направлениям. По данным украинской военной разведки, в этой операции участвуют Российский добровольческий корпус и Сибирский батальон. Среди прочего, они заявили о своем желании «участвовать в президентских выборах». Первоначально информации о произошедшем не так много.
Помимо влияния на внутреннюю политику России, это, безусловно, очень хорошая возможность отвлечь внимание российского военного командования и заставить его отреагировать. По информации, опубликованной до сих пор в СМИ, Россия должна иметь соответствующие укрепления у границы с Украиной, а также располагать значительными подразделениями в регионе. Посмотрим, как будет выглядеть ситуация там в ближайшие дни.
В ожидании украинской операции в Крыму
Глава военной разведки Украины генерал Буданов выступил с убедительной речью, в которой заявил, что Украина готовит более серьезную операцию в Крыму. В основной части своего выступления он рассказал, как украинские спецслужбы занимаются созданием условий для будущих действий украинских подразделений в Крыму.
Конкретных сроков генерал не называет, но эта игра явно действует на нервы российскому военному командованию и особенно - политическому руководству. Украина серьезно ослабила оборону российской армии в Крыму, и люди особенно чувствительны к планам украинского военного командования в период перед президентскими выборами.
Информационные операции украинцев используют эту ситуацию, а нынешние заявления о давлении вынуждают российских военных идти на риск, чтобы не допустить более серьезного провала до дня выборов. Это, в свою очередь, дает украинской стороне новые возможности для нанесения ударов по более значимым объектам.
Президент Украины Зеленский вчера встретился со своим военным командованием и выразил надежду, что фортификационные сооружения в направлении России будут построены в срок в три очереди, как написано в учебниках военного искусства. Украинские лидеры получили свою долю критики по поводу того, как якобы в районе Авдеевки не было создано надлежащих новых линий обороны. Однако нельзя сказать, что этих линий там вообще не было, такие объекты были построены на этом участке еще в 2015 году.
Однако в последнее время в СМИ часто говорится о том, что нынешние украинские средства защиты от российских планирующих бомб недостаточно сильны. Отдельное послание президента по поводу оборонительных линий указывает на то, что проблема есть и что предпринимаются усилия для ее решения.
ВВС Украины нанесли удар по командному пункту российских войск
Пункт управления был замаскирован под грузовое судно в районе устья Днепра. Судя по опубликованному видео, можно не сомневаться, что попадание было точным и разрушительным. Первоначально ВВС Украины не комментировали то, каков был уровень этого командного пункта. В российских аккаунтах в социальных сетях начали распространяться различные слухи.
Вероятно, со временем станет яснее, кто был в штате этого пункта. Украина неоднократно обнаруживала и эффективно атаковала российские штабы местного уровня на восточном берегу Днепра. Это также одна из причин, почему российская армия не смогла организовать эффективные действия в Приднепровье.
Вчера украинские беспилотники атаковали склад жидкого топлива вблизи города Орел на западе России (это примерно в 100 км от северной границы Украины). В результате нападения загорелся склад горючего. Еще одна крупная атака дронов на нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий «Лукойлу», произошла на Волге недалеко от Нижнего Новгорода (примерно в 200 км к востоку Москвы). Там тоже случился крупный пожар. Сегодня ночью поступило множество сообщений об атаках дронов в западных регионах России, граничащих с Украиной.
Активность на передовой
На фронтах активность наступательных операций российской армии сохраняется на уровне предыдущих дней.
В районе Сватово и Северодонецка удары российской армии сосредоточились в направлении города Лиман. Также была атака на самом южном участке фронта в направлении села Белогоровка. Российская армия не могла продвинуться на поле боя. Российским ВВС удалось поразить бомбой жилой дом в Купянске.
В районе Бахмута российская армия продолжает плановые попытки наступления, но они не принесли успеха.
В окрестностях Донецка российская армия продолжает наиболее активные атаки к западу от Авдеевки и Марьинки. Пока не заметно, чтобы численность российских войск в этом регионе уменьшалась. Не заметно также, чтобы российское командование усилило бы там резервами какое-либо другое направление наступления.
На Южном фронте российские части относительно активно действовали в районе Токмака, но линия фронта остается на прежнем месте. На восточном берегу Днепра российские части бездействовали и предприняли лишь одну небольшую попытку завязать разведывательный бой.
Учитывая начало операции воюющих на стороне Украины российских добровольцев на территории России, информационную операцию украинской военной разведки в отношении Крыма и участившиеся атаки украинских беспилотников на российскую территорию, можно сказать, что украинская армия начала активную кампанию по выборам президента России.
От Украины не ожидается влияния на результаты или ход президентских выборов, однако ситуация благоприятствует для влияния на деятельность российской армии на стратегическом уровне и для подавления ее инициативы.