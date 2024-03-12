Информационные операции украинцев используют эту ситуацию, а нынешние заявления о давлении вынуждают российских военных идти на риск, чтобы не допустить более серьезного провала до дня выборов. Это, в свою очередь, дает украинской стороне новые возможности для нанесения ударов по более значимым объектам.

Президент Украины Зеленский вчера встретился со своим военным командованием и выразил надежду, что фортификационные сооружения в направлении России будут построены в срок в три очереди, как написано в учебниках военного искусства. Украинские лидеры получили свою долю критики по поводу того, как якобы в районе Авдеевки не было создано надлежащих новых линий обороны. Однако нельзя сказать, что этих линий там вообще не было, такие объекты были построены на этом участке еще в 2015 году.

Однако в последнее время в СМИ часто говорится о том, что нынешние украинские средства защиты от российских планирующих бомб недостаточно сильны. Отдельное послание президента по поводу оборонительных линий указывает на то, что проблема есть и что предпринимаются усилия для ее решения.

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