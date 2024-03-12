Полиция просит помощи в поиске пропавшей в Пярнумаа 12-летней Изабеллы.
Полиция ищет пропавшую в Пярнумаа 12-летнюю Изабеллу
Последний раз Изабеллу видели 11 марта в 17:00, когда она направлялась на автовокзал Вяндра, но она до сих пор не добралась до своего дома в деревне Каансоо. Полиция связалась с родственниками и проверила возможное местонахождение девочки.
Рост Изабеллы около 160 см, она стройного телосложения. У нее волосы средней длины с рыжими и черными прядями. На девушке была фиолетово-бежевая куртка и широкие серые спортивные штаны.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Изабеллы, просят позвонить на номер экстренной помощи 112 или в районную полицию по телефону 529 5786.