Российские добровольческие подразделения, воюющих на стороне Украины, такие как легион «Свобода России», «Русский Добровольческий Корпус» (РДК) и «Сибирский батальон», заявили, что они вторглись на территорию России в рамках совместной операции.
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Российские добровольцы якобы вторглись на танках в Курскую и Белгородскую области
По словам российского оппозиционера Ильи Пономарева, пограничный населенный пункт Лозовая Рудка в Белгородской области полностью находится под контролем сил освобождения, сообщает информационное агентство UNIAN.