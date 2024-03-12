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Российские добровольцы якобы вторглись на танках в Курскую и Белгородскую области

rus.postimees.ee
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Военнослужащие "Сибирского батальона" российских добровольцев во время учений 13 декабря 2023 года под Киевом, Украина.
Военнослужащие "Сибирского батальона" российских добровольцев во время учений 13 декабря 2023 года под Киевом, Украина. Фото: Efrem Lukatsky

Российские добровольческие подразделения, воюющих на стороне Украины, такие как легион «Свобода России», «Русский Добровольческий Корпус» (РДК) и «Сибирский батальон», заявили, что они вторглись на территорию России в рамках совместной операции.

По словам российского оппозиционера Ильи Пономарева, пограничный населенный пункт Лозовая Рудка в Белгородской области полностью находится под контролем сил освобождения, сообщает информационное агентство UNIAN.

В социальных сетях распространяются многочисленные видео операции.

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