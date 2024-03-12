Российские добровольцы якобы вторглись на танках в Курскую и Белгородскую области

Военнослужащие "Сибирского батальона" российских добровольцев во время учений 13 декабря 2023 года под Киевом, Украина.

Российские добровольческие подразделения, воюющих на стороне Украины, такие как легион «Свобода России», «Русский Добровольческий Корпус» (РДК) и «Сибирский батальон», заявили, что они вторглись на территорию России в рамках совместной операции.