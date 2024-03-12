Руководитель Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова выступила с открытым обращением к учредителям SA Narva Muuseum, указав на давление, оказанное некоторыми членами совета музея на музейное руководство в связи с выставкой «Нарва 44».
Спор вокруг выставки «Нарва 44»: музей заявляет о давлении со стороны членов совета, на директора посыпались оскорбления (1)
Приводим заявление директора в полном объеме:
Уважаемые учредители SA Narva Muuseum!
Сегодня я ответила г-ну В. Орлову и г-ну А. Мяги на обращение (читайте ниже - прим. ред.), в котором запрошены разъяснения относительно темы выставки «Нарва 44», посвященной мартовской бомбардировке Нарвы в 1944 году, и сотрудничества в рамках организации этой выставки с блогом Propastop, действующим при Кайтселийте.
Еще до открытия выставки, утром 6 марта, в нарвских сообществах в социальных сетях была распространена позиция А. Мяги о том, что «Нарвский музей переписывает историю» и что член правления Мария Сморжевских-Смирнова должна публично извиниться перед жителями города. Были также приведены утверждения, что если член правления не принесет публичных извинений, А. Мяги не видит возможности дальнейшего сотрудничества с нынешним членом правления.
Считаю, что члены совета музея, независимо от того, каких политических взглядов они придерживаются, не имеют права вмешиваться в содержание экспозиций музея и ставить под сомнение сотрудничество музея с такими партнерами, как, например, Эстонский военный Музей, Propastop (Кайтселийт), Государственная канцелярия и т. д.
К сожалению, комментарий члена SA Narva Muuseum привел к притесняющим высказываниям и оскорблениям в мой адрес в социальных сетях. Оскорбления, домыслы и обвинения в мой адрес не утихают в нарвских сообществах в социальных сетях и по сей день, что в свою очередь вредит имиджу музея.
Памятный день, посвященный 80-летию бомбардировки Нарвы, не ограничился только выставкой. В день памяти музей организовал тематическую экскурсию по городу, также мероприятия прошли в других учреждениях, расположенных в Нарве. Propastop внес свой вклад в составлении информации для флайера. Мэр Нарвы также принял участие в открытии выставки и памятных мероприятиях.
Я считаю совершенно неприемлемым, что в независимой Эстонии в 2024 году представители города в советах музеев требуют объяснений и извинений за освещение мартовской бомбардировки Нарвы. Музей занимается темами, которые являются предметом выставок, статей, конференций и публичных обсуждений и в других учреждениях по сохранению эстонской исторической памяти.
Я также думаю, что запрос г-на Мяги и г-на Орлова противоречит ценностям и целям, записанным в документе «Ожидания учредителей SA Narva Muuseum»!
Поскольку эта тема вызывает широкий общественный интерес и в последние несколько дней журналисты уже неоднократно просили меня прокомментировать высказывания А. Мяги, я включаю в список получателей копии письма и представителей эстонских СМИ.
С уважением,
член правления SA Narva Muuseum
Мария Сморжевских-Смирнова
Заявление членов совета SA Narva Muuseum
Уважаемая Мария Сморжевских-Смирнова!
Несколько дней назад в почтовых ящиках жителей Нарвы появились материалы производства Нарвской крепости (SA Narva Muuseum)
Цели SA Narva Muuseum изложены в пункте 2.1 устава SA Narva Muuseum:
2.1.1 Ознакомление и популяризация истории, архитектурного, культурного и природного наследия города Нарвы и региона, направленные на увеличение осведомленности об истории Эстонии;
2.1.2. Обеспечение сохранения и развития Нарвской крепости и бастионов;
2.1.3 Усиление конкурентоспособности города Нарвы и региона.
В связи с этим ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:
• Как эта «деятельность» помогает достижению целей фонда, указанных в уставе Нарвского музея?
• Если данная «деятельность» не способствует достижению ни одной из целей, заявленных в уставе SA Narva Muuseum, считаете ли вы, что SA Narva Muuseum может заниматься другой деятельностью, не соответствующей целям, указанным в уставе?
• Как деятельность SA Narva Muuseum связана с тем, что происходит в Украине?
• Согласовывалось ли распространение материалов с членами совета SA Narva Muuseum? Пожалуйста, приложите подтверждение согласования.
• Пожалуйста, укажите общую стоимость изготовления и распространения этих материалов.
Пожалуйста, предоставьте ответ, заверенный дигиподписью, не позднее 15.03.2024.
С уважением,
Вадим Орлов, член совета SA Narva Muuseum
Алексей Мяги, член совета SA Narva Muuseum