Приводим заявление директора в полном объеме:

Уважаемые учредители SA Narva Muuseum!

Сегодня я ответила г-ну В. Орлову и г-ну А. Мяги на обращение (читайте ниже - прим. ред.), в котором запрошены разъяснения относительно темы выставки «Нарва 44», посвященной мартовской бомбардировке Нарвы в 1944 году, и сотрудничества в рамках организации этой выставки с блогом Propastop, действующим при Кайтселийте.

Еще до открытия выставки, утром 6 марта, в нарвских сообществах в социальных сетях была распространена позиция А. Мяги о том, что «Нарвский музей переписывает историю» и что член правления Мария Сморжевских-Смирнова должна публично извиниться перед жителями города. Были также приведены утверждения, что если член правления не принесет публичных извинений, А. Мяги не видит возможности дальнейшего сотрудничества с нынешним членом правления.

Считаю, что члены совета музея, независимо от того, каких политических взглядов они придерживаются, не имеют права вмешиваться в содержание экспозиций музея и ставить под сомнение сотрудничество музея с такими партнерами, как, например, Эстонский военный Музей, Propastop (Кайтселийт), Государственная канцелярия и т. д.