В Коммерческий регистр внесено важное изменение

Фирменное наименование может быть забронировано как физическим, так и юридическим лицом, однако название в любом случае должно соответствовать требованиям Коммерческого кодекса, то есть быть четко различимым и не нарушать прав владельцев товарных знаков.

«При подаче заявки бронирования названия фирмы необходимо как и обычно указать сферу деятельности компании и организационно-правовую форму, в которой она будет действовать. Регистратор принимает решение о допустимости фирменного наименования, и после этого решения изменить забронированное название невозможно», - пояснила адвокат Hedman Кати Пино.

Государственная пошлина за бронирование названия фирмы составляет 150 евро. Название компании можно забронировать на срок до шести месяцев, который можно продлить один раз на три месяца по уважительным причинам.

«Во избежание злонамеренных бронирований одному и тому же лицу не разрешается повторно бронировать одно и то же название компании. Если компания не будет зарегистрирована в течение срока действия бронирования, регистратор удалит бронь по своей инициативе», - добавила Пино.

Для использования зарезервированного имени другими лицами требуется согласие лица забронировавшего имя, которое должно быть приложено к заявке на регистрацию компании.

Одно юридическое или физическое лицо может одновременно зарезервировать одно название фирмы. Бронь также можно отменить, для чего необходимо подать соответствующий запрос в регистр. В этом случае государственная пошлина, уплаченная за бронирование, не возвращается.