В Ида-Вирумаа горела прошлогодняя трава

В понедельник в 18:14 на поле возле леса в деревне Перьяси города Нарва-Йыэсуу был замечен дым. Пожар, охвативший почти 200 квадратных метров, спасатели потушили к 18:30 с помощью распылителей и воды.

Спасатели напоминают, что сжигание мусора и поджог засохших растений запрещены законом и могут вызвать пожары. Разжигая костер, нужно убедиться, что огонь не распространится на природу или здания. Для этого костер необходимо разводить вдали от построек, учитывать направление и силу ветра, территорию вокруг костра необходимо очищать от сухих растений и по возможности окружать камнями или землей.

Сжигать можно только чистое дерево, картон и бумагу. Мебель, пропитанное или окрашенное дерево, шины, кабели, пластик, одежду и строительный мусор нельзя бросать в огонь, так как их сжигание напрямую отравляет природу и людей.