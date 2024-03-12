ВЫШЕЛ ИЗ БАНИ И ИСЧЕЗ ⟩ Полиция ищет пропавшего 48-летнего Райна

Родственники сообщили, что 10 марта около 22:00 48-летний мужчина покинул баню в поселке Кадрина. После этого связаться с ним больше не удалось.

Рост Райна примерно 170 см, он среднего телосложения, у него короткие светлые волосы. Когда он уходил, на нем были черные спортивные штаны с логотипом Nike, темная рабочая куртка Nike, а под ней тонкая оранжевая куртка. На голове у него была полосатая шапка с помпоном, а на ногах черные кроссовки Nike.

Полиция просит всех, кто видел описанного человека или знает, где и с кем он мог бы проводить время, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.