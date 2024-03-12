Сортировка мусора стала для жителей Эстонии головной болью: почему все так сложно, когда есть простое решение?

Признавайтесь, кто из вас освоил такую науку, как сортировка отходов. И у вас никогда не возникает вопросов относительно того, куда выбрасывать кофейную капсулу или пенопласт из коробки из-под новенького комода из IKEA? В случае утвердительного ответа можно за вас лишь порадоваться, так как у подавляющего большинства людей с этим большие сложности.