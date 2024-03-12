Признавайтесь, кто из вас освоил такую науку, как сортировка отходов. И у вас никогда не возникает вопросов относительно того, куда выбрасывать кофейную капсулу или пенопласт из коробки из-под новенького комода из IKEA? В случае утвердительного ответа можно за вас лишь порадоваться, так как у подавляющего большинства людей с этим большие сложности.
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Сортировка мусора стала для жителей Эстонии головной болью: почему все так сложно, когда есть простое решение?
Ежегодно в домохозяйствах по всей Эстонии образуется порядка 400 000 тонн мусора, что составляет 300 кг отходов на человека. Звучит внушительно, не правда ли? Скорее всего, с годами эта цифра будет только расти. И хотя жители нашей страны не первый год занимаются сортировкой мусора, не все с этим справляются. И хотя бы частично решить проблему могло бы одно простое решение.