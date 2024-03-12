Именно столько стоят пищевое отравление, перелом и падение с мотороллера в любимых местах отдыха жителей Эстонии

В горах без вертолета не обойтись

В это время года нелишним будет поговорить и о горнолыжных турах, которые нередко приводят к несчастным случаям и в ближнем, и в дальнем зарубежье. «На склоне человек может быть уверен в своих навыках, однако следует учитывать и другие переменные, то есть лихих лыжников, которые могут не уступать по скорости легковым автомобилям на шоссе. Одно неверное движение, и... Недавно один лихач на полном ходу врезался в начинающего лыжника, который тренировался с инструктором у обочины лыжни. Новичку пришлось возвращаться домой на костылях, а ущерб составил пару тысяч евро. Если же случится так, что пострадавшего потребуется вызволять на самолете или вертолете, то это еще быстрее увеличит сумму ущерба и человеку, не оформившему страхование путешествия, придется самому искать деньги на эти крупные расходы», - сказала Рааг.