В Международный женский день, 8 марта, все женщины должны быть замечены и признаны. К сожалению, я этого не почувствовала. Букета тюльпанов и поздравлений недостаточно для продвижения прав женщин, поскольку они по-прежнему недостаточно представлены в европейской политике, пишет Анастасия Изабелла Пооле, студентка второго курса факультета журналистики и коммуникации Тартуского университета.
СТУДЕНТКА ТУ ⟩ В политике и на руководящих постах должно быть больше женщин
Аргументов в пользу гендерного равенства в политике бесчисленное количество, ведь от этого выигрывают не только женщины, но и партии, а также все остальное общество. В 1979 году, когда состоялись первые прямые выборы в Европарламент, доля женщин в составе парламента составляла 16,6 процента, к последним же выборам она выросла до 41 процента.
Тем не менее после выхода Великобритании из ЕС доля женщин в Европарламенте вновь сократилась, и по состоянию на январь 2021 года доля женщин-политиков в Европарламенте составляет всего 38,9 процента. Если посмотреть на долю эстонских женщин в политике ЕС, более обнадеживающей картина не становится: из семи евродепутатов, представляющих Эстонию, лишь двое - женщины.
В чем проблема?
Хотя Эстонию часто характеризуют как прогрессивную страну, в ней в определенной степени сохранились патриархальные структуры. Об отставании эстонцев свидетельствует опрос, проведенный Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2022 году, согласно которому жители Эстонии считают, что женщины чаще, чем мужчины, принимают решения на основе эмоций и что их основная роль связана с заботой и домашними делами.
Несмотря на то, что каждому члену демократического общества должна быть гарантирована возможность участвовать в политике, существующие убеждения и знания влияют на участие женщин в политике. Эти стереотипы влияют и на рынок труда, поскольку из-за определенных убеждений женщин не видят на руководящих должностях.
Исторические закономерности - не единственные виновники возникновения стереотипов: определенная ответственность лежит на партиях, СМИ и даже на самих женщинах. В недавней публикации на Facebook Марина Кальюранд отметила, что в течение недели в трех программах ERR - Välisilm, Impuls и Esimene Stuudio - не было ни одной женщины.
Проблема не в том, что не хватает женщин, готовых высказаться по политическим и социальным вопросам, поскольку они есть и их достаточно много. Если в СМИ не представлены женщины, как избирателям понять, что в нашем обществе есть умные и компетентные женщины-политики?
Зачем в политике нужны женщины?
Во-первых, как в Эстонии, так и в странах-членах ЕС женщин больше, чем мужчин. Состав Европарламента должен это отражать. Как парламент может справедливо представлять страны, если в нем наполовину меньше женщин? Кроме того, гендерное разнообразие обогащает наше политическое пространство. За счет него можно получить больше мнений от различных групп общества.
Нам нужно больше женщин в политике и на руководящих постах, поскольку они являются примером для будущих поколений. Как молодым женщинам представлять себя в роли руководителей, если у них нет примеров для подражания?
Женщины, которые добились успеха, являются доказательством этой необходимости: председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европарламента Роберта Метсола и главный прокурор Европы Лаура Кодруца Кёвеси. К счастью, такие примеры есть и в Эстонии. Среди них - еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон и премьер-министр Кая Каллас. Однако таких женщин совсем немного, и представленность женщин в политике могла бы быть более широкой.
Некоторые исследования даже показывают, что женщины-политики воспринимаются как более сочувствующие, сострадательные и заслуживающие доверия, чем их коллеги-мужчины.
По 100-балльной шкале Индекса гендерного равенства ЕС Эстония набирает всего 60,2 балла, в то время как средний показатель по ЕС составляет 70,2 балла, что является позорно большой разницей. На мой взгляд, эти цифры свидетельствуют о том, что в эстонской системе что-то не так и что изменения неизбежны. Недостаточно того, что в стране есть женщина-премьер.
Если мы продолжим в том же духе, то, согласно тому же индексу, потребуется 60 лет, чтобы гендерное равенство в ЕС стало реальностью. Это не значит, что на будущих выборах должны избираться только женщины. Но нам должна быть предоставлена равная платформа для доказательства нашей компетентности, как в СМИ, так и на индивидуальном уровне.