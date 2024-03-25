СТУДЕНТКА ТУ ⟩ В политике и на руководящих постах должно быть больше женщин

Аргументов в пользу гендерного равенства в политике бесчисленное количество, ведь от этого выигрывают не только женщины, но и партии, а также все остальное общество. В 1979 году, когда состоялись первые прямые выборы в Европарламент, доля женщин в составе парламента составляла 16,6 процента, к последним же выборам она выросла до 41 процента.

Тем не менее после выхода Великобритании из ЕС доля женщин в Европарламенте вновь сократилась, и по состоянию на январь 2021 года доля женщин-политиков в Европарламенте составляет всего 38,9 процента. Если посмотреть на долю эстонских женщин в политике ЕС, более обнадеживающей картина не становится: из семи евродепутатов, представляющих Эстонию, лишь двое - женщины.

В чем проблема?

Хотя Эстонию часто характеризуют как прогрессивную страну, в ней в определенной степени сохранились патриархальные структуры. Об отставании эстонцев свидетельствует опрос, проведенный Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2022 году, согласно которому жители Эстонии считают, что женщины чаще, чем мужчины, принимают решения на основе эмоций и что их основная роль связана с заботой и домашними делами.

Несмотря на то, что каждому члену демократического общества должна быть гарантирована возможность участвовать в политике, существующие убеждения и знания влияют на участие женщин в политике. Эти стереотипы влияют и на рынок труда, поскольку из-за определенных убеждений женщин не видят на руководящих должностях.