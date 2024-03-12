RIA призывает повысить внимание к связанной с искусственным интеллектом кибербезопасности

Для поддержки планов развития эстонских компаний и учреждений департамент RIA и компания Cybernetica AS представили анализ рисков технологии ИИ и возможностей снижения этих рисков. Ознакомиться с этим анализам стоит всем, кто намерен внедрить ИИ.

«Использование ИИ - это не просто просить у чат-бота совета о том, как писать код или создавать милые видеоролики о щенках. Компании по всему миру изучают способы применения решений искусственного интеллекта и машинного обучения в промышленности и цифровых разработках, чтобы сделать производство и услуги более персонализированными и быстрыми», - указал руководитель отдела исследований и разработок Центра кибербезопасности RIA Лаури Танклер.

«Наш интерес в RIA заключается в том, чтобы внедрение новых технологий не влекло за собой ненужных рисков для данных, денег или, того хуже, жизни и здоровья людей», - добавил он.

Анализ Cybernetica AS описывает текущее состояние и модели распространения систем искусственного интеллекта, а также сопутствующие киберриски и меры по их снижению. Помимо прочего, он также предоставляет компаниям обзор правового пространства в области искусственного интеллекта в 2024 году, включая инициативы и предложения Европейского союза.