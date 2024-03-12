Анастасия Коваленко-Кылварт: правительственные поправки нарушают Конституцию Эстонии

«Департамент конкуренции превратится в карательный орган. Учитывая размеры штрафов и намерение предоставить департаменту право проводить обыски, его полномочия по своей интенсивности могут превзойти даже предоставляемые в рамках уголовного производства», - сказала она.

По словам Анастасии Коваленко-Кылварт, вместо того, чтобы оказать поддержку предприятиям в условиях продолжающегося более двух лет экономического спада, правительство делает все, чтобы ухудшить предпринимательскую среду и держать предпринимателей в страхе.

«Непонятно, какую проблему хотят решить за счет изменений в законе. Действительно ли у нас настолько много нарушений в области конкуренции, что правительство решило сделать из предпринимателей врагов, изыскивая для них наиболее жесткие наказания, реализуя их в упрощенном порядке. Когда все эксперты в области экономики подчеркивают, что в нынешний кризис бизнесу необходима поддержка, правительство решило с бизнесом бороться. Коалиция зашла настолько далеко в своем желании наказать предпринимателей, что готова идти даже против основных прав, отказавшись от таких базовых принципов, как презумпция невиновности», - добавила Коваленко-Кылварт.

Она добавила, что существует опасность, что предприниматели будут сталкиваться с невиданным до сих пор произволом со стороны чиновников и злоупотреблениями. «Мы можем оказаться в ситуации, когда станет возможным назначить стомиллионный штраф, предварительно не заслушав предпринимателя и ограничившись лишь уведомлением о штрафе, - пояснила депутат.

Парламентская комиссия по экономике приняла решение отправить законопроект на первое чтение, которое состоится 10 апреля.