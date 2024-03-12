Опрос: 90 процентов респондентов высоко оценивают таллиннскую ресторанную культуру

Во время Таллиннской недели ресторанов 11-17 марта, 82 ресторана столицы по специальным ценам предложат меню а-ля карт из двух и трех блюд, где будут представлены самые любимые блюда каждого заведения.

В начале марта Таллиннская неделя ресторанов провела онлайн-опрос, согласно результатам которого, когда люди идут куда-нибудь поесть, они ищут вкусовые впечатления и хорошую еду (98%), но также высоко ценят атмосферу ресторана (88%) и обслуживание клиентов (78%).

Опрос показал, что рост стоимости жизни повлиял на привычки людей питаться вне дома: 69% респондентов сказали, что реже питаются вне дома, чем полгода назад, а почти три четверти (68%) ответивших знакомятся с ценами блюд перед тем, как пойти куда-то поесть. Более половины респондентов тратят на питание в ресторане в среднем 36–70 евро.

Согласно онлайн-опросу, десятью излюбленными ресторанами Таллинна являются Tuljak, NOA, Mon Repos, Rataskaevu 16, Argentiina Restoran, Rado, Farm, PÄRIS, Chedi и Mimosa, большинство из которых также представлены на Таллиннской неделе ресторанов.

Около семи тысяч человек уже купили места на стартовавшую сегодня Таллиннскую неделю ресторанов. Среди прочих, полностью распроданы дегустационные меню отмеченного звездой Мишлен NOA Chef’s Hall, а также ужины из трех блюд в ресторане Horisont, работающем на верхнем этаже отеля Swissotel, и в ресторане Tchaikovsky.