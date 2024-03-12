На этой неделе в 21 раз состоится Таллиннская неделя ресторанов (TRW). В ней примут участие 82 популярных ресторана столицы. Согласно проведенному в начале марта онлайн-опросу, 90 процентов людей оценивают ресторанную культуру Таллинна как хорошую или очень хорошую.
Опрос: 90 процентов респондентов высоко оценивают таллиннскую ресторанную культуру
Во время Таллиннской недели ресторанов 11-17 марта, 82 ресторана столицы по специальным ценам предложат меню а-ля карт из двух и трех блюд, где будут представлены самые любимые блюда каждого заведения.
В начале марта Таллиннская неделя ресторанов провела онлайн-опрос, согласно результатам которого, когда люди идут куда-нибудь поесть, они ищут вкусовые впечатления и хорошую еду (98%), но также высоко ценят атмосферу ресторана (88%) и обслуживание клиентов (78%).
Опрос показал, что рост стоимости жизни повлиял на привычки людей питаться вне дома: 69% респондентов сказали, что реже питаются вне дома, чем полгода назад, а почти три четверти (68%) ответивших знакомятся с ценами блюд перед тем, как пойти куда-то поесть. Более половины респондентов тратят на питание в ресторане в среднем 36–70 евро.
Согласно онлайн-опросу, десятью излюбленными ресторанами Таллинна являются Tuljak, NOA, Mon Repos, Rataskaevu 16, Argentiina Restoran, Rado, Farm, PÄRIS, Chedi и Mimosa, большинство из которых также представлены на Таллиннской неделе ресторанов.
Около семи тысяч человек уже купили места на стартовавшую сегодня Таллиннскую неделю ресторанов. Среди прочих, полностью распроданы дегустационные меню отмеченного звездой Мишлен NOA Chef’s Hall, а также ужины из трех блюд в ресторане Horisont, работающем на верхнем этаже отеля Swissotel, и в ресторане Tchaikovsky.
Этой весной в Таллиннской неделе ресторанов приняли участие и три недавно открывшихся ресторана: Kalaranna resto, Hem Koduresto & aed и Restoran HOOV Number 6, который удивляет гостей меню из пяти перемен блюд, составленным Дааниусом Аасом, обладателем звания молодого повара года от Мишлен.
Не обделили вниманием и веганов. Интересные веганские обеды из двух перемен блюд предлагают Saltrestoran в Кадриорге и Ocean 11 круизном терминале таллиннского порта. Веганские ужины из трех перемен блюд ждут желающих в ресторане ÜLO, что в квартале Теллискиви, и ресторане Sardiinid, расположенном в порту Пирита.
Начало традиции Таллиннской недели ресторанов тринадцать лет назад положил Союз ресторанов Эстонии. За эти годы в Таллиннской неделе ресторанов приняли участие свыше 250 000 человек и было подано более 625 000 блюд.
Несмотря на то, что число ресторанов, принимающих участие в акции, растет год от года, сформировался некий костяк заведений, которые участвуют почти каждый раз: Dominic, Horisont, Chedi, Tchaikovsky, Moon и Salt. В первой Таллиннской неделе ресторанов приняли участие 25 заведений, которые предлагали обед из двух перемен блюд за 10 евро и ужин из трех перемен - за 20 евро. Ознакомьтесь с ресторанами, принимающими участие в акции: www.tallinnrestaurantweek.ee.
В онлайн-опросе Таллиннской недели ресторанов, проведенном в первую неделю марта, приняли участие около 400 человек в возрасте от 19 до 65 лет. Большинство респондентов были из Таллинна. Целью опроса было узнать привычки и предпочтения людей в том, что касается питания вне дома.