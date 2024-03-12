Впервые в этом году, в новом офисе Партии реформ, Кая Каллас запустила прямой эфир, чтобы ответить на самые актуальные вопросы, волнующие жителей Эстонии.
Кая Каллас: «Мы не доводим эстонцев до нищеты». Премьер-министр ответила на вопросы народа в прямом эфире
- Почему ЕС не запрещает российское зерно, которое, как полагают, было украдено в Украине?
- Эстония запретила перевозку товаров к нам. Мы поддерживаем торговое эмбарго, чтобы из России в Эстонию ничего не поступало. Все работает, когда мы делаем это вместе с нашими соседями.
- Почему вы против прогрессивного подоходного налога?
- У нас уже действует прогрессивный подоходный налог, и он наказывает в первую очередь учителей, спасателей и полицейских. С одной стороны, нам говорят, мол, облагайте налогом более богатых жителей нашей страны, но когда оказывается, что именно вы богаты, эта поддержка уже не является такой большой. Мы исходили из принципа облагать налогом то, что следует ограничить. Мы не хотим ограничивать доходы.
- Когда будет установлен лимит на стоимость услуг отопления?
- Государство вмешивается в оплату электросетей или плату за отопление. Предельная цена – это цена, выше которой назначать уже нельзя. И это уже применяется. Антимонопольный орган полагает, что затраты оправданны. Точно так же из закона вытекают и сборы за электросети. Действительно, от этого страдают все.
- Вы можете попробовать ввести добровольный налог на оборону. Например, можно назвать номера телефонов в «Актуальной камере». Что вы об этом думаете?
- Я понимаю цель добровольного сбора этих налогов для повышения обороноспособности, но в этом случае не будет хватать стабильности.
- Почему банки не облагаются налогом? Почему многие уезжают на заработки?
- Нет, не многие уезжают. Это цифры незначительны. Нужно отметить, что эстонцы часто возвращаются домой из других стран. И мы облагаем налогом банки. У них есть авансовый подоходный налог. Что мы сделали, так это то, что они получили сверхприбыли. Мы – правовое государство, и мы не можем ничего облагать налогом спустя время, но мы можем ввести налоги заранее. Что мы сделали, так это поговорили с кредитными организациями: чтобы прийти к общему пониманию, чтобы они вносили больший вклад в бюджет. Мы получаем от банков более 500 миллионов.
- Вы дали клятву хранить верность конституционному строю. Как вы понимаете данное нам обещание?
- Я верна конституционному строю и исхожу из него. Мы следуем Конституции каждый день. Когда мы потеряли свою независимость в 40-е годы, это произошло потому, что мы недостаточно инвестировали в нашу безопасность. Сегодня мы это делаем, мы в НАТО, мы вносим свой вклад в коллективную оборону. Мы прилагаем все усилия, чтобы война не дошла до нас.
- Если Европа не хочет финансировать победу Украины, почему Эстония должна ее финансировать? Не думаете ли вы, что это утомит эстонцев?
- Даже после повышения налогов мы остаемся одной из стран с самым низким налоговым бременем в ЕС. Все партии Эстонии заявили, что повысят налоги на национальную оборону. Оппозиции хорошо критиковать, когда альтернативы никто не предлагает. Мы должны поддерживать Украину, так как она борется и за нашу свободу.
В прямом эфире Кая Каллас также заявила, что у государства нет припрятанной где-то кубышки. «Если мы хотим на что-то тратить, мы должны найти новые источники, обеспечивающие наши расходы, а это - только налогоплательщики».
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