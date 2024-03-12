Кая Каллас: «Мы не доводим эстонцев до нищеты». Премьер-министр ответила на вопросы народа в прямом эфире

- Нет, не многие уезжают. Это цифры незначительны. Нужно отметить, что эстонцы часто возвращаются домой из других стран. И мы облагаем налогом банки. У них есть авансовый подоходный налог. Что мы сделали, так это то, что они получили сверхприбыли. Мы – правовое государство, и мы не можем ничего облагать налогом спустя время, но мы можем ввести налоги заранее. Что мы сделали, так это поговорили с кредитными организациями: чтобы прийти к общему пониманию, чтобы они вносили больший вклад в бюджет. Мы получаем от банков более 500 миллионов.

- Вы дали клятву хранить верность конституционному строю. Как вы понимаете данное нам обещание?

- Я верна конституционному строю и исхожу из него. Мы следуем Конституции каждый день. Когда мы потеряли свою независимость в 40-е годы, это произошло потому, что мы недостаточно инвестировали в нашу безопасность. Сегодня мы это делаем, мы в НАТО, мы вносим свой вклад в коллективную оборону. Мы прилагаем все усилия, чтобы война не дошла до нас.

- Если Европа не хочет финансировать победу Украины, почему Эстония должна ее финансировать? Не думаете ли вы, что это утомит эстонцев?

- Даже после повышения налогов мы остаемся одной из стран с самым низким налоговым бременем в ЕС. Все партии Эстонии заявили, что повысят налоги на национальную оборону. Оппозиции хорошо критиковать, когда альтернативы никто не предлагает. Мы должны поддерживать Украину, так как она борется и за нашу свободу.

В прямом эфире Кая Каллас также заявила, что у государства нет припрятанной где-то кубышки. «Если мы хотим на что-то тратить, мы должны найти новые источники, обеспечивающие наши расходы, а это - только налогоплательщики».

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