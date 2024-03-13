Михаил Кылварт: местные самоуправления пострадают от налогового плана правительства

«Перераспределение доходной базы местных самоуправлений не поможет поправить их бедственное положение. Скорее, наоборот - одной рукой дают, другой - забирают, причем зачастую даже больше, чем дают. Например, волость Вильянди в этом году за счет перераспределения получит дополнительно 100 000 евро, однако только налога с оборота муниципалитет выплатит 142 489 евро», - пояснил Кылварт.

В результате перераспределения доходов между самоуправлениями пострадает качество публичных услуг, для более богатых самоуправлений урезание доходов означает сокращение инвестиций.

«Перераспределение приведет к сокращению доходов в тех самоуправлениях, которые вынуждены больше инвестировать, в первую очередь это коснется сферы образования и социальных услуг. В то же время самоуправления должны выполнять возложенные на них государством дополнительные обязательства, тогда как достаточно средств на это не выделяется – будь то реформа образования или повышение зарплаты учителям», - отметил Кылварт.

По словам Кылварта, перераспределение доходов между самоуправлениями не решит их проблем, тем более не поможет улучшить качество публичных услуг. «Вместе со снижением ставки налога на доходы физических лиц, поступающего местным самоуправлениям, уменьшиться также их способность и возможности получать доходы в долгосрочной перспективе. Это снизит потенциал развития масоуправлений, их кредитоспособность, инвестиционные возможности и способность обеспечивать качественные публичные услуги», - сказал он.

«Для реализации столь важной для местных самоуправлений реформы необходимо провести тщательный анализ и только тогда возможно говорить о конкретных изменениях, - подчеркнул Кылварт. - Государство, возлагая на местные самоуправления дополнительные обязательства, должно также изыскивать и средства на их выполнение. Правительство Партии реформ неоднократно пренебрегало этим принципом, в результате чего самоуправления испытывают финансовые трудности. К тому же планируемая реформа может нарушить принцип финансовой гарантии местных самоуправлений, который закреплен в Конституции».