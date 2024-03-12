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Airbnb запретит установку камер наблюдения в апартаментах, сдающихся через платформу

rus.postimees.ee
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Приложение Airbnb.
Приложение Airbnb. Фото: Shutterstock

С конца апреля Airbnb введет запрет на использование камер наблюдения во всех сдающихся по всему миру через плафторму апартаментах. Цель меры - защитить конфиденциальность гостей, а также упростить правила использования камер видеонаблюдения, сообщает Би-би-си.

Изменения были внесены в совместном сотрудничестве представителей постояльцев, владельцев апартаментов и специалистов по безопасности. По словам Джунипер Даунс, руководителя отдела общественной политики и партнерства Airbnb, это обновление, скорее всего, затронет лишь небольшой процент тех, кто присоединился к платформе.

Действующие правила разрешают устанавливать камеры видеонаблюдения в местах общего пользования, если это четко указано в описании объекта. Однако обновленная политика также запрещает и использование расположенных снаружи камер для слежения за происходящим внутри здания. Камеры наблюдения в спальнях и ванных комнатах также запрещены.

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