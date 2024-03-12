Airbnb запретит установку камер наблюдения в апартаментах, сдающихся через платформу

Изменения были внесены в совместном сотрудничестве представителей постояльцев, владельцев апартаментов и специалистов по безопасности. По словам Джунипер Даунс, руководителя отдела общественной политики и партнерства Airbnb, это обновление, скорее всего, затронет лишь небольшой процент тех, кто присоединился к платформе.