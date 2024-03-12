Гаити быстро погружается в анархию.
Анархия на Гаити. Что происходит в стране, которую захватили вооруженные банды
В течение выходных столкновения в столице страны Порт-о-Пренсе стали еще более ожесточенными. Вооруженные до зубов бандиты напали на Национальный дворец (президентскую резиденцию) и с помощью бутылок с зажигательной смесью подожгли часть здания Министерства внутренних дел.
До этого постоянным нападениям подвергался международный аэропорт. Его работа по-прежнему прекращена - и он не может принять самолет премьер-министра страны Ариэля Анри.
На прошлой неделе глава правительства попытался вернуться на родину, однако его самолету не разрешили приземлиться; премьер также не смог сесть в соседней Доминиканской республике. В результате Анри вынужден оставаться в Пуэрто-Рико - и не может попасть в страну, которую он технически возглавляет.
Обновление: Уже после того, как наши корреспонденты прислали свой репортаж, стало известно, что премьер-министр Гаити подал в отставку, чего требовали некоторые члены вооруженных банд.
К его уходу также призвали члены Карибского сообщества (регионального блока): они заявили, что пребывание Анри у власти мешает созданию переходного правительства.
Анри возглавил Гаити как временный лидер после убийства президента в июле 2021 года и обещал провести выборы, которые постоянно откладывались или отменялись.
В числе тех, кому все же удалось проникнуть на территорию этого бедствующего государства, была группа военных США.
Получив запрос Государственного департамента, Пентагон заявил, что проводит в Гаити операцию по усилению безопасности американского посольства в Порт-о-Пренсе и эвакуации сотрудников, без которых дипломатическая миссия может обойтись.
Вскоре после этого ЕС сообщил, что эвакуирует из Гаити всех своих дипломатов на фоне вспышки насилия и самого глубокого гуманитарного кризиса после разрушительного землетрясения 2010 года.
Однако миллионы гаитянцев никуда эвакуироваться не могут. Они вынуждены оставаться в стране - как бы скверно ни развивалась ситуация.
Гаити: главные факты
- Страна Карибского бассейна, которая граничит с Доминиканской республикой. Ее население составляет около 11,5 млн человек.
- Территория Гаити - 27,8 тысяч квадратных километров. По размеру она немного меньше Бельгии и примерно такого же размера, как американский штат Мэриленд.
- Гаити является самой бедной страной Америки, в течение многих десятилетий ее преследовала политическая нестабильность. Государством руководили несколько диктаторов, там также произошло несколько стихийных бедствий.
- Землетрясение на Гаити 2010 года привело к гибели более 200 тысяч человек и вызвало значительные разрушения инфраструктуры страны и подорвало экономику.
- В 2004 году в Гаити были оправлены миротворческие подразделения ООН, которые должны были стабилизировать ситуацию. Эти силы вывели в 2017-м.
- В июле 2021 года неизвестные ворвались в усиленно охраняемый дом президента Гаити Жовенеля Моиза в Порт-о-Пренсе, застрелили главу государства и тяжело ранили его жену.
На фоне политического тупика в стране продолжается борьба вооруженных преступных групп.
В больнице Государственного университета Гаити в центре Порт-о-Пренса ситуация по-настоящему отчаянная. Врачей и другого медицинского персонала здесь не осталось.
На кровати, рядом с пациентами, которые безнадежно ждут помощи, лежит умерший человек. Его тело завернуто в простыню, над ним роятся мухи. Хотя в помещении стоит невыносимый трупный запах, никто не побеспокоился о том, чтобы унести тело в морг, и оно быстро разлагается в карибской жаре.
«Врачей нет, они все на прошлой неделе сбежали, - говорит Филиппе, один из пациентов, который попросил не называть его настоящее имя. - Мы не можем никуда выйти. Постоянно слышны взрывы и стрельба. Так что нам надо набраться смелости и оставаться здесь, уйти нельзя».
Поскольку премьер-министра в Гаити нет, а работа правительства нарушена, практически полную власть над столицей получили вооруженные банды.
Они контролируют более 80% Порт-о-Пренса, и один из самых влиятельных бандитов Джимми Шеризье по кличке Барбекю снова призвал премьер-министра подать в отставку. «Если Ариэль Анри не уйдет и международное сообщество продолжит его поддерживать, - сказал Шеризье на прошлой неделе, - они нас приведут прямиком к гражданской войне, которая закончится геноцидом»
Отряды полиции, которые значительно уступают бандитам по численности и не отличаются высоким моральным духом, не могут воспрепятствовать мародерам и погромщикам. Один из участков в Порт-о-Пренсе был сожжен, около него остаются сгоревшие полицейские машины.
Однако жителям города все же приходится выходить из своих домов, несмотря на воцарившийся хаос и присутствие на улицах вооруженных людей.
Несколько торговцев на соседнем рынке сказали Би-би-си, что у просто них нет другого выбора. «У меня трое детей, и я для них и за маму, и за папу, - говорит Джослин (это псевдоним). - Так что я просто обязана идти и торговать. Вчера пришли вооруженные люди и украли все наши деньги. Многие торговцы все потеряли. Но нельзя оставаться дома, когда надо прокормить троих».
«Я до смерти боюсь, когда выхожу на улицу, - говорит более пожилая женщина, торгующая фруктами. - Все время думаю - а что если меня застрелят? Кто тогда побеспокоится о моих детях? У меня нет семьи, которая может помочь».
Что может сделать международное сообщество
Проблему Гаити будут обсуждать участники экстренного саммита Карибского сообщества (региональная группа стран Центральной и северо-восточной Южной Америки), который собирается на соседней Ямайке.
Нестабильность в этой стране стала проблемой для всех стран Карибского региона - также как для США.
Мысль о том, что страной с 11-миллионным населением будут управлять вооруженные банды, вызывает огромные опасения. В особенности - с учетом того, что это потенциально способно вызвать новый приток иммигрантов в США в год проведения президентских выборов.
Страны Карибского сообщества хотели как можно более скорой отставки Анри.
ООН поддержала план, согласно которому на борьбу с бандами Гаити должны быть отправлены силы быстрого реагирования во главе с Кенией. Однако до его реализации еще очень далеко.
Масштабы насилия и беззакония в Порт-о-Пренсе резко выросли после того, как на прошлой неделе из столичной тюрьмы сбежали около четырех тысяч заключенных. Это произошло, когда бандиты взяли здание тюрьмы штурмом.
Теперь все эти преступники находятся на улицах и пополняют ряды вооруженных банд.
Камеры в здании тюрьмы остаются открытыми, а тюремный комплекс практически пустует. На земле около него видны пятна крови, оставшиеся после перестрелок бандитов с охраной.
Происходящее в Гаити делает эту страну практически идеальным воплощением понятия «несостоявшееся государство» (англ. failed state): премьер-министр не может вернуться на родину, столицу контролируют вооруженные банды, а на улицах все больше тел убитых и умерших.