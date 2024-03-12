Анархия в Гаити. Что происходит в стране, которую захватили вооруженные банды

В больнице Порт-о-Пренса создалась особенно тяжелая ситуация. Фото: Jeremy Dupin

«Врачей нет, они все на прошлой неделе сбежали, - говорит Филиппе, один из пациентов, который попросил не называть его настоящее имя. - Мы не можем никуда выйти. Постоянно слышны взрывы и стрельба. Так что нам надо набраться смелости и оставаться здесь, уйти нельзя».

Поскольку премьер-министра в Гаити нет, а работа правительства нарушена, практически полную власть над столицей получили вооруженные банды.

Они контролируют более 80% Порт-о-Пренса, и один из самых влиятельных бандитов Джимми Шеризье по кличке Барбекю снова призвал премьер-министра подать в отставку. «Если Ариэль Анри не уйдет и международное сообщество продолжит его поддерживать, - сказал Шеризье на прошлой неделе, - они нас приведут прямиком к гражданской войне, которая закончится геноцидом»

Джимми Шеризье по кличке Барбекю. Фото: Getty Images

Отряды полиции, которые значительно уступают бандитам по численности и не отличаются высоким моральным духом, не могут воспрепятствовать мародерам и погромщикам. Один из участков в Порт-о-Пренсе был сожжен, около него остаются сгоревшие полицейские машины.

Однако жителям города все же приходится выходить из своих домов, несмотря на воцарившийся хаос и присутствие на улицах вооруженных людей.