Российский военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение: борт не дотянул до полосы аэродрома и рухнул в лесу.
ВИДЕО ⟩ На борту находились 15 человек: российский самолет потерпел крушение в Иваново
Сообщается что на земле жертв и разрушений нет, на место выехали оперативные службы.
Минобороны РФ подтвердило информацию о крушении. «12 марта около 13:00 мск при взлете для выполнения планового полета потерпел крушение самолет военно-транспортной авиации Ил-76 в Ивановской области», - говорится в сообщении.
По данным представителей министерства, на борту разбившегося самолета находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. «По докладу с места происшествия причиной катастрофы стал пожар одного из двигателей при взлете самолета», - сказано в заявлении.
В конце января этого года военно-транспортный самолет Ил-76 разбился в Белгородской области.
На борту упавшего Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих, утверждает Минобороны России.