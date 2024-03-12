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ВИДЕО ⟩ На борту находились 15 человек: российский самолет потерпел крушение в Иваново

rus.postimees.ee
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Ил-76. Фото иллюстративное.
Ил-76. Фото иллюстративное. Фото: Alexander Zemlianichenko Jr. / AP / Scanpix

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение: борт не дотянул до полосы аэродрома и рухнул в лесу.

Сообщается что на земле жертв и разрушений нет, на место выехали оперативные службы.

Минобороны РФ подтвердило информацию о крушении. «12 марта около 13:00 мск при взлете для выполнения планового полета потерпел крушение самолет военно-транспортной авиации Ил-76 в Ивановской области», - говорится в сообщении.

По данным представителей министерства, на борту разбившегося самолета находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. «По докладу с места происшествия причиной катастрофы стал пожар одного из двигателей при взлете самолета», - сказано в заявлении.

В конце января этого года военно-транспортный самолет Ил-76 разбился в Белгородской области.

На борту упавшего Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих, утверждает Минобороны России.

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