ВИДЕО ⟩ На борту находились 15 человек: российский самолет потерпел крушение в Иваново

Сообщается что на земле жертв и разрушений нет, на место выехали оперативные службы.

Минобороны РФ подтвердило информацию о крушении. «12 марта около 13:00 мск при взлете для выполнения планового полета потерпел крушение самолет военно-транспортной авиации Ил-76 в Ивановской области», - говорится в сообщении.

По данным представителей министерства, на борту разбившегося самолета находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. «По докладу с места происшествия причиной катастрофы стал пожар одного из двигателей при взлете самолета», - сказано в заявлении.

В конце января этого года военно-транспортный самолет Ил-76 разбился в Белгородской области. На борту упавшего Ил-76 находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих, утверждает Минобороны России.