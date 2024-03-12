Триумф на легендарном лыжном марафоне обернулся дисквалификацией

21-летняя Маэль Вейр выиграла крупнейший лыжный марафон в произвольной технике среди женщин. Она обогнала свою ближайшую конкурентку Джулиану Верро более чем на минуту, но вскоре стало ясно, что победа была одержана отнюдь не благодаря честной игре.

Как оказалось, француженка использовала лыжные смазки, содержащие фтор – с этого года они запрещены на соревнованиях, проводящихся под эгидой Международной федерации лыжного спорта. Таким образом, Вейре лишилась призовых (10 400 евро), а позже выяснилось, что в течение двух лет она не сможет участвовать в Энгадинском марафоне.

Верро, неожиданно занявшая первое место, была удивлена ​​дисквалификацией француженки.

«Фторсодержащие лыжные смазки были запрещены весь сезон. Поэтому я очень удивлена, что подобные мошенничества все еще всплывают", - сказала Верро швейцарским СМИ.

Еще более непонятной ситуацию делает то обстоятельство, что и Вейре, и Верро в этом году также соревновались в серии лыжных гонок Кубка мира, где контроль фтора очень строгий.

Если за нарушение в серии Кубка мира по лыжным гонкам следует простая дисквалификация, то организаторы Энгадинского марафона приняли гораздо более строгие меры: еще до начала соревнований было объявлено, что будет проведен фтор-контроль и нарушители автоматически получат двухлетний запрет на участие в этом соревновании.

Этой зимой Энгадинский лыжный марафон состоялся в 54-й раз. Ежегодно там принимают участие около 14 000 лыжников. В этом году один из самых известных спортсменов Дарио Колонья занял четвертое место в мужских соревнованиях.