Вт, 12.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

В России проходят массовые обыски у художников и активистов. Вероятно, они связаны с делом о «госизмене» против Петра Верзилова

BBC News Русская служба
Copy
BBC
Силовики посадили художницу Катрин Ненашеву в автомобиль без опознавательных знаков и увезли, следует из видео, которое опубликовал телеграм-канал SOTA.
Силовики посадили художницу Катрин Ненашеву в автомобиль без опознавательных знаков и увезли, следует из видео, которое опубликовал телеграм-канал SOTA. Фото: SOTA

В России утром во вторник начались массовые обыски у художников и активистов. Проект «Сетевые Свободы» связывает следственные действия с уголовным делом в отношении Петра Верзилова. По данным правозащитников, на художника-акциониста и бывшего издателя «Медиазоны» могли завести дело о госизмене.

Один из художников, к которому приходили с обыском в Петербурге, подтвердил Би-би-си, что вопросы силовиков касались в том числе Верзилова.

В общей сложности во вторник утром силовики пришли по меньшей мере к 14 художникам и активистам в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ульяновске и Самаре.

По информации правозащитного проекта «Первый отдел» следственные действия также проходят у художников и активистов в других российских городах, в том числе в Свердловской области и Пермском крае. Далеко не все фигуранты сегодняшней кампании были связаны или даже знакомы с Петром Верзиловым и группой Pussy Riot, отмечают правозащитники.

Один из уличных художников, к которому сегодня утром пришли с обыском в Петербурге, подтвердил Би-би-си, что большинство вопросов силовиков касались Петра Верзилова, хотя, по его словам, они даже не были знакомы.

«Задали кучу тупых вопросов про Верзилова, я ничем не мог им помочь, потому что реально не знаю. Я понятия не имею, в какой он стране и чем занимается», - рассказал собеседник Би-би-си.

По его словам, силовики спрашивали его о том, где находится Верзилов, и знает ли он что-то о действиях Верзилова в Украине. Кроме того, художника спрашивали о его личном отношении к «специальной военной операции» [так российские власти называют войну в Украине], о том, участвовал ли он в митингах и состоит ли в «каких-нибудь группах, сообществах или религиозных организациях».

По версии правозащитников, обыски и задержания могут быть связаны с грядущими президентскими выборами.

«В рамках уголовного дела в отношении Верзилова силовики решили провести акцию устрашения. Что включает в себя эта акция: во-первых, громкие заголовки, все-таки статья о государственной измене обеспечивает федеральный резонанс, для власти это важно. Во-вторых - обыски позволяют проинспектировать, не готовит ли кто какие-либо акции накануне выборов, и упреждающе намекнуть, что никаких акций власть не допустит», - говорится в комментарии главы проекта Дмитрия Заир-Бека.

Первыми об обысках в своей квартире в Петербурге сообщили художница Катрин Ненашева и активистка Наташа Четверио.

По словам Четверио, Ненашева проходит свидетельницей по делу о госизмене в отношении Верзилова. «Обыск проводили два майора ФСБ, опер ФСБ (лейтенант) и специалист по техническим средствам. Также присутствовали два сонных мальчика-понятых. Катю увезли на допрос к ФСБшникам, к ней поехал адвокат (его пустили буквально недавно)», - написала Четверио в своем телеграм-канале.

Позже стало известно, что обыск проходит также у участников арт-группы «Явь», у участницы Pussy Riot Маргариты Коноваловой (Рита Флорес), у художника Саши Блота, а также у матери Петра Верзилова.

В Петербурге силовики также пришли с обыском к Кристине Бубенцовой из «Партии мертвых». В телеграм-канале художественного проекта сообщается, что это также связано с «делом Верзилова», а девушка сейчас на допросе.

По данным «Сетевых Свобод», в Ульяновске после обыска задержали художника Илью Холтова; уличного художника Илью Мозги из Екатеринбурга после обыска увезли на допрос; в Москве знакомую художника Philippenzo силовики также увезли из квартиры.

В Нижнем Новгороде обыск прошел в квартире художника Артема Филатова, которого после задержали и увезли на допрос.

В Самаре силовики пришли с обыском в квартиру матери художника Дениса Мустафина, сообщает «ОВД-Инфо».

В Москве силовики пришли с обыском к двум участницам Pussy Riot Ольге Пахтусовой и Ольге Курачевой.

По информации «Медиазоны», к Ольге Пахтусовой пришли люди, которые представились сотрудниками ФСБ. Об этом она успела сообщить подруге, а после перестала выходить на связь.

Ольгу Курачеву после обыска увезли на допрос, сообщает «Медиазона».

Петр Верзилов.
Петр Верзилов. Фото: SERGEY KARPUKHIN/TASS

Часть обысков, как отмечают «Сетевые Свободы», были санкционированы Лефортовским судом Москвы по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Петр Верзилов, в отношении которого, по всей видимости, и возбуждено угол овное дело, с 2020 года живет за пределами России. В начале октября 2023 года вышло его интервью Юрию Дудю, в котором Верзилов рассказал о своем участии в боевых действиях на стороне ВСУ. После этого он перестал быть издателем «Медиазоны».

На Верзилова заводили дело о «военных фейках» и заочно приговорили к восьми с половиной годам колонии. Накануне, 11 марта, Мосгорсуд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение из-за процессуальных нарушений. Поводом для дела о «военных фейках» стали два твита и два поста в инстаграме с рассказом об убийствах мирных жителей украинской Бучи.​

BBC
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх