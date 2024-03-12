В России проходят массовые обыски у художников и активистов. Вероятно, они связаны с делом о «госизмене» против Петра Верзилова

Один из художников, к которому приходили с обыском в Петербурге, подтвердил Би-би-си, что вопросы силовиков касались в том числе Верзилова.

В общей сложности во вторник утром силовики пришли по меньшей мере к 14 художникам и активистам в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ульяновске и Самаре.

По информации правозащитного проекта «Первый отдел» следственные действия также проходят у художников и активистов в других российских городах, в том числе в Свердловской области и Пермском крае. Далеко не все фигуранты сегодняшней кампании были связаны или даже знакомы с Петром Верзиловым и группой Pussy Riot, отмечают правозащитники.

Один из уличных художников, к которому сегодня утром пришли с обыском в Петербурге, подтвердил Би-би-си, что большинство вопросов силовиков касались Петра Верзилова, хотя, по его словам, они даже не были знакомы.

«Задали кучу тупых вопросов про Верзилова, я ничем не мог им помочь, потому что реально не знаю. Я понятия не имею, в какой он стране и чем занимается», - рассказал собеседник Би-би-си.