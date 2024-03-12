Деятельность Путина шокировала президента МОК

Путин присутствовал на церемонии открытия Игр будущего, где рядом с ним сидела 17-летняя фигуристка Камила Валиева. Известно, что Валиева – спортсменка, дисквалифицированная на четыре года за допинг. Ее также лишили золотой медали, которую она выиграл на Олимпийских играх в Пекине.

По словам президента Международного олимпийского комитета, очень больно видеть, как Путин использует 17-летнюю спортсменку для пропаганды своих действий. Безусловно, Бах видел фотографии с церемонии открытия, и ему оказалось трудно принять эту ситуацию.

«Валиеву использовали в политических целях, посадив рядом с президентом Путиным. Тем самым обесценили всю мировую работу по борьбе с допингом», - заявил Бах в интервью AP.

Допинговый скандал с Валиевой разгорелся во время Олимпиады в Пекине, когда был обнародован положительный результат ее допинг-пробы, взятый в 2021 году. Лаборатория, работающая в Швеции, обнаружила в ее пробе, сданной на чемпионате России, следы запрещенного вещества триметазидина. Защитник тогдашней 15-летней спортсменки пояснил, что вещество попало в организм Валиевой потому, что она пила воду из того же стакана, что и ее дедушка, который употребляет сердечные препараты.

После Олимпиады инцидент расследовало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Последние сообщили, что спортсменку оправдали, поскольку не выявили нарушений в действиях Валиевой. Такое решение совершенно не устроило Всемирное антидопинговое агентство (WADA), которому не были представлены подробные данные расследования.

WADA и Международный союз конькобежцев (ISU) обжаловали решение РУСАДА в Международном спортивном арбитражном суде (CAS), который рассматривал дело почти год. WADA потребовало дисквалификации Валиевой на четыре года.

CAS решил в этом случае принять сторону WADA, поскольку Валиева не смогла доказать суду, что без умысла нарушила антидопинговые правила.