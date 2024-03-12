ГАЛЕРЕЯ ⟩ Водитель BMW с признаками алкогольного опьянения протаранил сарай

Водителю удалось отклониться в сторону от жилого дома и он протаранил лишь старое здание сарая. При этом водитель с явными признаками алкогольного опьянения съезжает с дороги уже не первый раз. Был ли он трезв в этот раз, в данный момент устанавливается, как и детали аварии.