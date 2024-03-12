Сегодня около 8 часов утра автомобиль BMW вылетел с дороги и врезался в сарай в деревне Кяэпа волости Выру.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Водитель BMW с признаками алкогольного опьянения протаранил здание сарая
Спасатели помогли пострадавшему выбраться из автомобиля через заднюю дверь, далее ему была оказана медицинская помощь. Для обеспечения пожарной безопасности аккумуляторная клемма была снята.
Полиция приехала на место происшествия для выяснения обстоятельств происшествия.
Водителю удалось уклониться от жилого дома и он протаранил лишь старое здание сарая. При этом водитель с явными признаками алкогольного опьянения съезжает с дороги уже не первый раз. Его трезвость в данный момент уточняется, как и детали аварии.