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Открытие американских ученых: крепкий сон в буквальном смысле очищает мозг человека

rus.postimees.ee
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Хороший сон - один из залогов хорошего здоровья.
Хороший сон - один из залогов хорошего здоровья. Фото: Shutterstock

Согласно новому исследованию, проведенному учеными Вашингтонского университета, во время сна происходит важный процесс, во время которого мозг избавляется от токсинов и продуктов жизнедеятельности.

Мозг производит эти токсины и отходы в течение дня, тратя энергию и поглощая питательные вещества. Устранение продуктов жизнедеятельности является функцией глимфатической системы, однако функционирование этой сети дренажных каналов еще до конца не изучено. Понятно, что вещества, образующиеся при работе мозга, не перерабатываются в самом мозге, а направляются в другие части тела.

Ученые Вашингтонского университета наблюдали координацию электрических сигналов между клетками мозга у мышей. Эти сигналы создавали ритмические волны, которые помогали прогонять очищающую жидкость через мозг. Сканирование мозга мышей выявило детали нейронной активности и процесса очистки мозга.

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