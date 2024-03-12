Открытие американских ученых: крепкий сон в буквальном смысле очищает мозг человека

Мозг производит эти токсины и отходы в течение дня, тратя энергию и поглощая питательные вещества. Устранение продуктов жизнедеятельности является функцией глимфатической системы, однако функционирование этой сети дренажных каналов еще до конца не изучено. Понятно, что вещества, образующиеся при работе мозга, не перерабатываются в самом мозге, а направляются в другие части тела.