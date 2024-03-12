В ФОКУСЕ ⟩ Чего Кае Каллас стоила выходка премьер-министра Словакии?

Кая Каллас загнала себя в тупик

Хотя министр обороны Певкур посоветовал не создавать излишнего ажиотажа в СМИ по поводу размещения эстонских солдат, но по последующей реакции премьер-министра Каллас и без этого видно, что в результате подлости президента Словакии 6 марта Эстония намертво закрепила свою позицию после того, что 6 марта было сказано в Рийгикогу.

После заявления «наши солдаты не пойдут туда воевать» премьер-министру будет трудно обратиться в парламент с просьбой о мандате на принятие противоположного решения, если вопрос об отправке западных войск в Украину когда-нибудь встанет на повестку дня. Причин перемены мнения Каллас может быть несколько.

Без участия Соединенных Штатов Америки более масштабная военная операция в Украине сейчас не по силам Европе, так что инициативы Макрона недостаточно. Однако восстановление военного присутствия в Украине в качестве поддержки повлечет за собой риск эскалации, и возникает вопрос, насколько сильно на ситуацию повлияет присутствие войск и будут ли риск оправдан.

Без участия Соединенных Штатов Америки более масштабная военная операция в Украине сейчас не по силам Европе, так что инициативы Макрона недостаточно.