По неизвестным причинам премьер-министр Кая Каллас, вернувшись в конце февраля с конференции в поддержку Украины в Париже, резко изменила свою позицию и тезисы по поводу возможного вмешательства западных войск. Перемена позиции закончилась обещанием не посылать эстонских солдат в Украину. Тем временем подписанное Эммануэлем Макроном днем позже соглашение о безопасности с Молдовой дало понять, что Париж не играет на публику, а действительно меняет свой подход к войне в Украине, пишет редактор Меэлис Ойдсалу.
В ФОКУСЕ ⟩ Чего Кае Каллас стоила выходка премьер-министра Словакии?
Когда 26 февраля на пресс-конференции в Париже Эммануэль Макрон заявил, что в вопросе отправки западных войск в Украину ничего нельзя исключать, первоначально нашлись только две страны, которые поддержали французского популистского лидера - это были Эстония и Литва. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас повторила слова Макрона в вышедшем в эфир 29 февраля подкасте Politico «Power Play», заявив, что в вопросе помощи Украине ничего не исключено и что все варианты должны обсуждаться. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, давая комментарии, сказал то же самое.
На встрече министров иностранных дел Украины, стран Балтии, Польши и Франции, состоявшейся 9 марта в Вильнюсе, Польша, которая первоначально исключала военное вмешательство, присоединилась к признанию инициативы французов. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад возобновить военные учебные миссии на украинской территории, прерванные до 2022 года, и оказать помощь в логистике и ремонте.
Важным вопросом для Запада остается причина прерывания этих миссий в 2022 году. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, находясь в литовской столице, говорил, среди прочего, о военном присутствии саперов в Украине. Однако в Вильнюсе Украина не просила напрямую о присутствии боевых подразделений на своей территории. «Публичная коммуникация и реальное обсуждение на месте часто являются совершенно разными вещами», - прокомментировал один из источников из сферы безопасности Эстонии.
Важным вопросом для Запада остается причина прерывания учебных миссий в 2022 году.
Вызвавший переполох на пресс-конференции в Париже вопрос об отправке войск в Украину был поднят благодаря журналисту Bloomberg, который, в свою очередь, цитировал слова словацкого премьер-министра Роберта Фицо, заявившего о том, что руководства некоторых европейский стран рассматривает такую возможность. Таким образом, Фицо, известный своими пророссийскими взглядами, положил начало дискуссии, а журналист Bloomberg передал эстафету от Братиславы Парижу.
Вероятно, для тех, кто присутствовал на пресс-конференции, решительный ответ Макрона стал еще большим сюрпризом, учитывая, что несколькими минутами ранее президент Франции заявил, что Запад должен «следить за своей коммуникацией и избегать эскалации».
Эммануэль Макрон не преувеличивал
Эстонский чиновник, с которым беседовал Postimees, подтвердил, что 26 февраля в Париже действительно велись разговоры о возможности ввода войск в Украину. По словам другого источника, вплоть до окончания встречи в Париже не было согласовано никаких последовательных тезисов, поэтому Макрон либо случайно, либо намеренно сам создал тезис на эту тему. Согласно сказанному источником, Эстония оставила этот вопрос открытым, поскольку в действительности Украина нуждается в срочной помощи и не просила о военном присутствии.
Дружественный России Фицо, который проговорился о дебатах в отношении размещении войск, якобы сам пригласил себя в Париж. Не исключено, что словацкий претендент приехал на парижскую «вечеринку» с идеей организовать переворот. По данным портала apnews.com, президент Польши Анджей Дуда, как и Фицо, подтвердил, что на парижской встрече состоялись горячие дебаты по поводу размещении войск.
Официальные лица в сфере безопасности Эстонии уточняют, что инициированный Францией формат поддержки Украины не предназначен для замены коалиции «Рамштайн», а является параллельным ad hoc формированием. На саммите в Вашингтоне руководство коалицией «Рамштайн» должно быть передано НАТО. В прошлом альянс дистанцировался от предоставления военной помощи. По словам одного из источников, любопытно, что такое решение само по себе считается достойным саммита. Считается, что это считается свидетельством продолжающегося проявления осторожности со стороны НАТО.
Таллинн приглушает парижский гам?
Ответ Макрона на вопрос журналиста Bloomberg явно сбил с толку сливки эстонской сферы безопасности, потому что в последующих выступлениях Кайя Каллас резко изменила свою позицию, заявив, что речи об отправке сухопутных войск в Париже не шло, и подтвердив 6 марта в Рийгикогу, что эстонские солдаты не будут воевать в Украине. Сосредоточение нашего премьер-министра исключительно на неправильном использовании термина «наземные войска» в СМИ позволило ей сформулировать отрицательное предложение, которое, тем не менее, не опровергает факт обсуждения вопроса отправки войск в Украину.
Министр обороны Ханно Певкур в ответ на запрос Postimees заявил, что с 24 февраля 2022 года никто официально не предлагал ввести западные войска в Украину. «Обсуждения с союзниками основаны на том, как можно лучше помочь Украине. Говорилось о том, как обеспечить лучшую подготовку украинцам и где это можно сделать. Также мы обсуждаем с союзниками различные дополнительные возможности для военной поддержки Украины», - повторил он ранее сказанное Каллас.
Отвечая на вопрос, существует ли решение правительства исключить отправку эстонских солдат в Украину, о котором премьер-министр заявила в Рийгикогу, министр обороны порекомендовал «воздержаться от любых спекуляций по этой теме». Таким образом, после первых заявлений Каллас в поддержку сказанного Макроном, правительство Эстонии начало приглушать парижский гам.
Министр обороны Ханно Певкур в ответ на запрос Postimees заявил, что с 24 февраля 2022 года никто официально не предлагал ввести западные войска в Украину.
В последние недели мы слышали заявления Каллас о том, что Украина не просила войска у Запада. То же самое заявил и представитель Совета безопасности США Джон Кирби. Тем не менее, украинское правительство обращалось к Западу с просьбой ввести бесполетную зону на первые две недели марта 2022 года. Эстонский парламент стал первым парламентом НАТО, выступившим с заявлением в поддержку создания зоны. Напомним, что в течение нескольких часов главной темой американского консервативного канала Fox News была возможная ядерная война, которую могли спровоцировать действия эстонских парламентариев.
США сокращают поставки в Украину
Поставки американского оружия в Украину сократились на 70 процентов по сравнению с прошлым годом и продолжат снижаться в этом году.
Синим - объемы* в миллионах долларов
*Цифры, приведенные начиная с марта 2024 года, являются прогнозом.
В Эстонии эту идею «лично» поддержал тогдашний министр обороны Калле Лаанет, в то время как его канцлер Кусти Салм и премьер-министр Кая Каллас выступили против. Эстония не предприняла никаких действий, чтобы поднять этот вопрос в НАТО. Таким образом, Украина обратилась к альянсу с просьбой о присутствии войск, но официально альянс ее не рассматривал.
Кая Каллас загнала себя в тупик
Хотя министр обороны Певкур посоветовал не создавать излишнего ажиотажа в СМИ по поводу размещения эстонских солдат, но по последующей реакции премьер-министра Каллас и без этого видно, что в результате подлости президента Словакии 6 марта Эстония намертво закрепила свою позицию после того, что 6 марта было сказано в Рийгикогу.
После заявления «наши солдаты не пойдут туда воевать» премьер-министру будет трудно обратиться в парламент с просьбой о мандате на принятие противоположного решения, если вопрос об отправке западных войск в Украину когда-нибудь встанет на повестку дня. Причин перемены мнения Каллас может быть несколько.
Без участия Соединенных Штатов Америки более масштабная военная операция в Украине сейчас не по силам Европе, так что инициативы Макрона недостаточно. Однако восстановление военного присутствия в Украине в качестве поддержки повлечет за собой риск эскалации, и возникает вопрос, насколько сильно на ситуацию повлияет присутствие войск и будут ли риск оправдан.
Без участия Соединенных Штатов Америки более масштабная военная операция в Украине сейчас не по силам Европе, так что инициативы Макрона недостаточно.
За поспешными высказываниями Каллас, сделанными 6 марта перед парламентом, может стоять стремление успокоить народ, а также осознание, что любое открытое военное вмешательство в Украине означало бы для НАТО проведение двух военных операций одновременно. В дополнение к операции по оказанию помощи Украине на восточной границе альянса должна быть начата операция по коллективной обороне, чтобы сдержать возможное российское военное контрнаступление на территорию НАТО. Два года назад эстонские чиновники предупреждали о возможности этого, высказав опасения о ракетных ударах по авиабазам стран Балтии и Польши, которые последуют, как только в Украине будет объявлена бесполетная зона.
Кремль получил необходимый ответ от других крупных игроков
Согласно мнению некоторых политических обозревателей, недавний резкий отказ от прямого военного вмешательства генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, канцлера Германии Олафа Шольца и ряда других западных (в том числе восточноевропейских - прим. М.О.) лидеров подавил легкую панику, которая первоначально была вызвана в Кремле словами Макрона. Западную общественность вновь успокоили тем, что в большинстве крупных столиц НАТО ничего не изменилось в плане «красных линий», которые они для себя наметили. Россию успокоили тем, что ее силы ядерного сдерживания работают.
Помимо Литвы и Польши, единственным, кто повторил заявление Макрона о возможности всех вариантов интервенции, является президент Чехии с военным прошлым Петр Павел, который подтвердил это совсем недавно, 6 марта, во время визита французского президента в Прагу.
Макрона критикуют за несоответствие между его словами и делами - Франция, в конце концов, оказала позорно мало военной помощи Украине. Высказывались предположения, что именно критика по поводу отсутствия помощи побудила французского президента взорвать очередную медиабомбу. Но на прошлой неделе он сделал первый шаг, который может свидетельствовать об изменении подхода Парижа к стратегической ситуации. Двустороннее соглашение о безопасности с Молдовой, подписанное 7 марта, стало решающим моментом для президента Майи Санду и прямым ответом на разгоревшуюся гибридную войну России в Молдове.
Всем нам знакомая ситуация
Столтенберг говорил о необходимости предотвратить распространение войны за пределы Украины, сотрудничество с Молдовой было активизировано, но франко-молдавское соглашение о безопасности - это первый реальный сдерживающий фактор Запада в отношении Молдовы.
Нынешние дебаты о размещении войск вызывают скептицизм, поскольку они уже неоднократно проводились в течение последних двух лет и все эти инициативы тихо сошли на нет. Весной 2022 года ходили разговоры о франко-греко-турецкой операции по эвакуации населения Мариуполя. Тогда предложение Макрона было лишено доверия из-за того, что французский президент поставил условием согласие российского президента.
Фицо, известный своими пророссийскими взглядами, положил начало дискуссии, а журналист Bloomberg передал эстафету от Братиславы Парижу.
В мае того же года Великобритания выразила готовность присоединиться к литовской инициативе по обеспечению свободы судоходства в Черном море. По мнению литовцев, данная инициатива должна быть невоенной и не похожей на обсуждавшуюся ранее бесполетную зону. Однако всем было ясно, что без военных кораблей-миноискателей такая операция была бы невозможна. Эта инициатива также тихо затухла.
В результате прошлогодней утечки секретных американских документов выяснилось, в частности, что на территории Украины действуют спецназовцы из нескольких стран НАТО, в том числе Франции, Великобритании и Латвии. 1 марта Le Monde со ссылкой на украинский дипломатический источник написала, что агенты западной разведки находились на территории Украины с самого начала войны. Украинский дипломатический источник также сообщил, что иногда для использования военной техники, поставляемой Западом, требуется инструктаж на месте или сбор «тестовых данных» об эффективности оружия, используемого в бою.
Недавно New York Times опубликовала подробную статью о тесном сотрудничестве ЦРУ с украинцами на территории Украины, которое продолжается уже десять лет. Таким образом, неоднозначность присутствия Запада проявилась гораздо раньше на деле, чем на словах. Публичное признание Западом его предполагаемого нынешнего военного присутствия уже могло бы в некоторой степени изменить расчеты России.