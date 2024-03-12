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Опыт Португалии: нет явной связи между детским ожирением и налогом на подслащенные напитки

Кадри Таммепуу
, журналист
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В Эстонии не планируется сокращать очереди на лечение за счет доходов от налога на подслащенные напитки, но с их помощью можно подлатать дыру в бюджете.
В Эстонии не планируется сокращать очереди на лечение за счет доходов от налога на подслащенные напитки, но с их помощью можно подлатать дыру в бюджете. Фото: Sander Ilvest

Хотя легко поддаться искушению усматривать прочную взаимосвязь между налогом на подслащенные напитки и проблемами с ожирением у детей, после введения налога в Португалии стало еще больше детей, испытывающих серьезные проблемы с весом.

Правительство Эстонии планирует ввести налог на подслащенные напитки, чтобы принести в госбюджет 25 миллионов евро дополнительных денег и улучшить здоровье молодежи, ведь меньше лимонада означает и меньше сахара.

После того, как в 2017 году в Португалии был введен налог на подслащенные напитки, больше детей в возрасте 6–8 лет стали страдать ожирением

  • Ожирение (%)
  • Избыточный вес (%)

Источник: исследование CEIDSS/COSI

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