Хотя легко поддаться искушению усматривать прочную взаимосвязь между налогом на подслащенные напитки и проблемами с ожирением у детей, после введения налога в Португалии стало еще больше детей, испытывающих серьезные проблемы с весом.
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Опыт Португалии: нет явной связи между детским ожирением и налогом на подслащенные напитки
Правительство Эстонии планирует ввести налог на подслащенные напитки, чтобы принести в госбюджет 25 миллионов евро дополнительных денег и улучшить здоровье молодежи, ведь меньше лимонада означает и меньше сахара.