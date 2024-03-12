ФОТО ⟩ Еще одним пустырем станет меньше: в Таллинне началось строительство нового микрорайона

«Участок по адресу Регати, 3 долгое время стоял заброшенным в ожидании того, кто вдохнет в него новую жизнь. В этом месте приморский променад неожиданно для гуляющих обрывается, да и в целом эта территория не соответствует потребностям горожан. В последние годы в Пирита строили мало многоквартирных домов, поэтому мы рады предложить как новое высококачественное жилье, так и целостное решение для участка между Пирита-теэ и прибрежной территорией, которая будет открыта для горожан», - рассказал исполнительный директор AS Liven Андеро Лаур.

Вид с воды на дома нового микрорайона. Фото: Liven

Планируемый объем инвестиций в застройку участка составит почти 90 млн евро. Согласно архитектурному решению объекта, всего будет возведено семь невысоких зданий, четыре из них будут готовы на первом этапе проекта. 30% квартир первого этапа проекта уже проданы.

«Покупатели жилья стали более избирательными и действуют осознанно, поэтому важно, чтобы, как и в случае других проектов Liven, будущие владельцы квартир могли вносить изменения в планировку своего жилья и сами выбирать внутреннюю отделку и элементы интерьера. Мы уверены, что наш индивидуальный подход привлечет в район Пирита новых постоянных жителей», - добавил Лаур.