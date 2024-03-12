Фирмы Liven AS приступила к строительству новых жилых домов на пустовавшей много лет территории в непосредственной близости от отеля Pirita TOP. На прибрежном участке площадью 27 000 м2 будут возведены трехэтажные жилые здания, рассчитанные на 220 квартир.
ФОТО ⟩ Еще одним пустырем станет меньше: в Таллинне началось строительство нового микрорайона
«Участок по адресу Регати, 3 долгое время стоял заброшенным в ожидании того, кто вдохнет в него новую жизнь. В этом месте приморский променад неожиданно для гуляющих обрывается, да и в целом эта территория не соответствует потребностям горожан. В последние годы в Пирита строили мало многоквартирных домов, поэтому мы рады предложить как новое высококачественное жилье, так и целостное решение для участка между Пирита-теэ и прибрежной территорией, которая будет открыта для горожан», - рассказал исполнительный директор AS Liven Андеро Лаур.
Планируемый объем инвестиций в застройку участка составит почти 90 млн евро. Согласно архитектурному решению объекта, всего будет возведено семь невысоких зданий, четыре из них будут готовы на первом этапе проекта. 30% квартир первого этапа проекта уже проданы.
«Покупатели жилья стали более избирательными и действуют осознанно, поэтому важно, чтобы, как и в случае других проектов Liven, будущие владельцы квартир могли вносить изменения в планировку своего жилья и сами выбирать внутреннюю отделку и элементы интерьера. Мы уверены, что наш индивидуальный подход привлечет в район Пирита новых постоянных жителей», - добавил Лаур.
«Генеральным подрядчиком мы выбрали фирму Mitt&Perlebach OÜ, с которой успешно сотрудничали в прошлом. Мы вместе работали над зданием по адресу Суур-Патарей, 6 и микрорайоном на улице Ялами в Хааберсти. Mitt&Perlebach — опытные профессионалы, и мы знаем, что они смогут оправдать высокие ожидания наших клиентов», - сказал Андеро Лаур.
Предприятие Liven приобрело участок в 2021 году на аукционе за 12,02 млн евро. Затем был организован архитектурный конкурс, который, в том числе, включал создание решения для прилегающего к участку променада. Последний, согласно условиям конкурса, должен соответствовать пожеланиям и потребностям местных жителей. Выиграл конкурс проект архитектурного бюро Salto.
«Помимо самих зданий, важно было продумать, как вдохнуть в этот микрорайон больше жизни при помощи кафе, ресторанов, организации движения. Было непросто найти решение, которое, с одной стороны, поможет создать удобную сетку улиц и позволит гостям района свободно перемещаться по нему, а, с другой стороны, обеспечит жителям домов приватность. На прилегающей к Pirita TOP территории Пирита-теэ заканчивается, но сейчас у променада нет логического завершения, и проект по адресу Регати, 3 решает эту проблему», - рассказали партнеры архитектурного бюро Salto Маарья Каск и Ральф Лыоке.
«Мы надеемся, что этот проект повысит ценность и качество городской среды в Пирита в целом и внесет свою лепту в образ Таллинна как морской столицы. Активная деятельность и развитие одного района обычно запускают положительные изменения и по соседству. Многофункциональное открытое пространство, которое мы создаем, очень похоже на то, что мы привыкли видеть в Дании, Голландии и других странах Европы», - отметили архитекторы.