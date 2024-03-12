Чемпионка мира по биатлону о том, как осталась без дома: мне было некуда идти

Еще несколько лет назад 34-летняя Соукалова принадлежала к абсолютной вершине биатлона. Два олимпийских серебра, два золота чемпионата мира, серебро и бронза говорят сами за себя. За свою карьеру она заработала десятки миллионов чешских крон, однако значительная часть этих денег пропала.

Проблемы начали множиться, когда бывшая биатлонистка обнаружила, что ее бывший муж Петр Коукал начал куда-то выводить ее деньги. В какой-то момент ситуация осложнилась настолько, что Соукалова осталась без крыши над головой.

«В какой-то момент, когда я вышла из дома, на мне была только одежда и ничего больше. Когда я вернулась, внутрь попасть уже не смогла. Все коды дверей были изменены. Мне некуда было идти и пришлось жить в условиях, существенно отличавшихся от тех, к которым я привыкла. Это не было здорово», — вспоминала чешка о трудном времени.

Соукалова рассказала, что Коукал украл у нее крупные суммы. Например, доходы от продажи книги, которую опубликовала бывшая биатлонистка, он сумел каким-то образом присвоить и спортсменка не увидела ни цента. Коукал сумел забрать эти деньги из-за того, что занимался переговорами.