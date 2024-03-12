Trans-Europe Express: латвийское издательство, основанное русским поэтом, представит в Таллинне новый украинский проект

В пятницу, 15 марта, в 18:00 в Таллиннской центральной библиотеке (Estonia pst, 8) состоится презентация русского перевода книги украинского поэта Юрия Тарнавского «У раны есть имя». Она выходит к 90-летию автора, живущего в США уже 72 года. Ее издатель – известный поэт, исследователь поэзии, переводчик и эссеист Дмитрий Кузьмин, живущий в Латвии с 2014 года.
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Книгу составил, перевел и опубликовал Дмитрий Кузьмин – известный поэт и переводчик, в 2014 году покинувший Россию в знак протеста против оккупации Крыма и гибридной войны на востоке Украины. Кузьмин обосновался в Латвии, где открыл издательский проект Literature without borders. Обложку для книги нарисовал молодой эстонский художник Илья Яковлев. Таким образом, она соединяет разные страны, поколения, языки. Презентация пройдет с участием автора (онлайн) и переводчика Дмитрия Кузьмина. Вечер ведет Игорь Котюх.
В первое русскоязычное издание Тарнавского вошли избранные стихотворения 1955–2022 гг. В середине XX века Юрий Тарнавский был среди первых послевоенных авторов, двинувших украинскую поэзию в сторону модернистской лирики, вдохновлявшейся примерами Федерико Гарсиа Лорки и Пабло Неруды. В последующем творчестве поэт отдал дань самым разным стилям и манерам, от постсимволистского плетения образов и неофутуристической ломки слов до политических стихов и поэтических мемуаров.
Юрий Тарнавский родился в 1934 году в городе Турка в тогдашней Польше (ныне Львовская область Украины). С 1944 года – в Германии, окончил экстерном украинскую гимназию в Мюнхене. С 1952 года живёт в США. Окончил Ньюаркский инженерный колледж (ныне Технологический институт Нью-Джерси), в 2019 году был введен в его Зал славы. Защитил диссертацию в области теоретической лингвистики. В 1956–1992 работал в корпорации IBM, заведовал отделом прикладной лингвистики.
В 1992–1996 – профессор украинской литературы Колумбийского университета. Основатель Нью-Йоркской группы (1958) — важнейшего объединения украинских поэтов середины столетия, соредактор поэтического журнала украинской эмиграции «Нові Поезії» (1959–1971). Автор 10 книг стихов и 10 книг прозы на украинском и английском языках, пьес, статей, переводов на украинский (Сэмюэл Беккет, Федерико Гарсиа Лорка) и английский языки.
Переводчик книги Дмитрий Кузьмин родился в 1968 году в Москве. Защитил диссертацию в области истории и теории стиха, преподавал в различных университетах, соавтор учебника «Поэзия». Основатель издательств «АРГО-РИСК» и Literature without borders, журнала поэзии «Воздух», составитель ряда антологий, автор 4 книг стихов, изданных на русском, украинском и польском языках. В переводах Кузьмина публикуется американская, украинская, латышская и другая мировая поэзия. Лауреат премии имени Андрея Белого за заслуги перед литературой (2002) и премии «Поэзия» за лучшую критическую статью (2019). Ведет колонку на Радио «Свобода».
Этой книгой классика украинской литературы латвийское издательство Literature without borders открывает серию «Поэзия Украины». Организаторы мероприятия – сетевой журнал «Новые облака» (Эстония, newclouds.ee) и издательство Literature without borders (Латвия). Вход свободный.