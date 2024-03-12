Trans-Europe Express: латвийское издательство, основанное русским поэтом, представит в Таллинне новый украинский проект

Книгу составил, перевел и опубликовал Дмитрий Кузьмин – известный поэт и переводчик, в 2014 году покинувший Россию в знак протеста против оккупации Крыма и гибридной войны на востоке Украины. Кузьмин обосновался в Латвии, где открыл издательский проект Literature without borders. Обложку для книги нарисовал молодой эстонский художник Илья Яковлев. Таким образом, она соединяет разные страны, поколения, языки. Презентация пройдет с участием автора (онлайн) и переводчика Дмитрия Кузьмина. Вечер ведет Игорь Котюх.

Фрагмент обложки книги с рисунком Ильи Яковлева. Фото: Igor Kotjuh / Ilja Jakovlev

В первое русскоязычное издание Тарнавского вошли избранные стихотворения 1955–2022 гг. В середине XX века Юрий Тарнавский был среди первых послевоенных авторов, двинувших украинскую поэзию в сторону модернистской лирики, вдохновлявшейся примерами Федерико Гарсиа Лорки и Пабло Неруды. В последующем творчестве поэт отдал дань самым разным стилям и манерам, от постсимволистского плетения образов и неофутуристической ломки слов до политических стихов и поэтических мемуаров.

Юрий Тарнавский в 1970-е годы. Фото: Wikimedia Commons

Юрий Тарнавский родился в 1934 году в городе Турка в тогдашней Польше (ныне Львовская область Украины). С 1944 года – в Германии, окончил экстерном украинскую гимназию в Мюнхене. С 1952 года живёт в США. Окончил Ньюаркский инженерный колледж (ныне Технологический институт Нью-Джерси), в 2019 году был введен в его Зал славы. Защитил диссертацию в области теоретической лингвистики. В 1956–1992 работал в корпорации IBM, заведовал отделом прикладной лингвистики.