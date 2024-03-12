Владимир Зеленский резко высказался о допуске россиян на Олимпиаду: мы все не идиоты

«Мы не хотели бы, чтобы убийцы или те или иные спортсмены, представляющие террористическую организацию под названием Россия – чтобы они представляли ее во Франции во время Олимпийских игр. Мы хотели бы, чтобы Франция в этом гуманитарном аспекте была полностью на стороне справедливости. В этом случае – на нашей стороне.

Мы же все не идиоты. И все на трибунах и во всем мире будут понимать: тот, кто с белым флагом – кто он? Он россиянин. Какая разница, белый это флаг или триколор? Да, недопуск спортсменов под триколором – это политический шаг. Это уже позитив, но не до конца», – сказал Зеленский в интервью французским медиа BFM TV и Le Monde.

Напомним, МОК допустил атлетов из России и Беларуси на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе и только в индивидуальных видах. Командные соревнования остались под запретом.

Ранее сообщалось о том, что на Олимпиаду-2024 квалифицировался россиянин, открыто поддерживающий Путина.