Кинотеатр «Космос» – больше таких не делают

Есть несколько причин, по которым это здание, построенное по индивидуальному заказу, заслуживает своего говорящего имени и подаренного хотя бы в мыслях букета цветов на свой день рождения. Помимо прочего, в 1968 году там состоялся первый во всем Советском Союзе рок-концерт, где струнная музыка «ансамблей гитаристов» задала направление легкой популярной музыке на следующее полвека. А 20 лет спустя, жарким летом 1988 года, в «Космосе» состоялся первый Независимый молодежный форум, который тогдашняя власть пыталась подавить. Сависаар прямо назвал это «сборищем террористов»