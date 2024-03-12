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Кинотеатр «Космос» – больше таких не делают

Хендрик Алла
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Вид на кинотеатр «Космос», 1964 год.
Вид на кинотеатр «Космос», 1964 год. Фото: Hans Roland Võrk/Rahvusarhiiv

В воскресенье исполнилось 60 лет со дня открытия кинотеатра «Космос». На открытии был показан фильм «Опасные повороты» Юлия Куна и Кальё Кийска - возможно, первая в мире художественная панорамная кинолента. Сейчас здание пустует, и кино там больше не показывают.

Есть несколько причин, по которым это здание, построенное по индивидуальному заказу, заслуживает своего говорящего имени и подаренного хотя бы в мыслях букета цветов на свой день рождения. Помимо прочего, в 1968 году там состоялся первый во всем Советском Союзе рок-концерт, где струнная музыка «ансамблей гитаристов» задала направление легкой популярной музыке на следующее полвека. А 20 лет спустя, жарким летом 1988 года, в «Космосе» состоялся первый Независимый молодежный форум, который тогдашняя власть пыталась подавить. Сависаар прямо назвал это «сборищем террористов»

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