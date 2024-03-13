Сегодня вступил в силу запрет на российские номера. Сколько таких автомобилей в Эстонии?

13 сентября прошлого года Эстония запретила въезд в страну автотранспортным средствам с регистрационными знаками Российской Федерации. Согласно Закону о дорожном движении Эстонии, автомобили с российскими номерами должны были быть перерегистрированы или вывезены из страны в течение полугода. Этот срок истек сегодня.

Теперь за управление транспортными средствами со значком RUS будут штрафовать в размере 400 евро. Кроме того, статья 204 Закона о дорожном движении предусматривает штраф в размере до 800 евро за разрешение владельцу управлять таким транспортным средством.

По данным транспортного департамента, на сегодняшний день в дорожном регистре числится около 100 автомобилей с российскими номерами. Например, там числится мотороллер «Вятка» 1961 года выпуска, несколько советских «Жигулей», ГАЗов и ИЖей, оставшихся с незапамятных времен. Однако есть и новенький Suzuki Jimny 2023 года выпуска, и Porsche Cayenne 2018 года. Большинство из этих автомобилей базируется в Харьюмаа.

И такие автомобили еще встречаются на дорогах Эстонии. Фото: unsplash.com

При этом, по данным регистра дорожного страхования, эксплуатируется в Эстонии не менее трехсот автомобилей с российскими номерами.

«В ходе надзора за дорожным движением патрули будут обращать внимание на автомобили с российскими номерами, - рассказал Rus.Postimees майор полиции Андрес Кирсинг. - Поскольку отсутствие требуемых регистрационных номеров является нарушением закона (LS § 203), за него предусмотрен штраф в размере до 100 штрафных единиц или 400 евро».