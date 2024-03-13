С сегодняшнего дня в Эстонии начнут штрафовать владельцев автомобилей с российскими номерами. О конфискации пока речи не идет, однако количество штрафов при поимке незаконного авто ничем и никем не ограничено.
Сегодня вступил в силу запрет на российские номера. Сколько таких автомобилей в Эстонии?
13 сентября прошлого года Эстония запретила въезд в страну автотранспортным средствам с регистрационными знаками Российской Федерации. Согласно Закону о дорожном движении Эстонии, автомобили с российскими номерами должны были быть перерегистрированы или вывезены из страны в течение полугода. Этот срок истек сегодня.
Теперь за управление транспортными средствами со значком RUS будут штрафовать в размере 400 евро. Кроме того, статья 204 Закона о дорожном движении предусматривает штраф в размере до 800 евро за разрешение владельцу управлять таким транспортным средством.
По данным транспортного департамента, на сегодняшний день в дорожном регистре числится около 100 автомобилей с российскими номерами. Например, там числится мотороллер «Вятка» 1961 года выпуска, несколько советских «Жигулей», ГАЗов и ИЖей, оставшихся с незапамятных времен. Однако есть и новенький Suzuki Jimny 2023 года выпуска, и Porsche Cayenne 2018 года. Большинство из этих автомобилей базируется в Харьюмаа.
При этом, по данным регистра дорожного страхования, эксплуатируется в Эстонии не менее трехсот автомобилей с российскими номерами.
«В ходе надзора за дорожным движением патрули будут обращать внимание на автомобили с российскими номерами, - рассказал Rus.Postimees майор полиции Андрес Кирсинг. - Поскольку отсутствие требуемых регистрационных номеров является нарушением закона (LS § 203), за него предусмотрен штраф в размере до 100 штрафных единиц или 400 евро».
В ППА также добавили, что, если по прошествии срока, установленного для устранения нарушения, автомобиль вновь попадет в поле зрения полиции с российскими номерами, штраф будет выписан повторно, и так до тех пор, пока регистрационные номера не будут приведены в соответствие с требованиями.
Возможная конфискация автомобилей с российскими номерами в Эстонии все еще находится на стадии обсуждения.
А вот в Литве вчера был задержан первый автомобиль с российскими регистрационными номерами. Его «поймали» на КПП в населенном пункте Медининкай, водитель Audi Q7 - гражданин Молдавии – хотел выехать в Беларусь. В таможне сообщили, что автомобиль, оцененный в 41,7 тысячи евро, будет, скорее всего, конфискован.
Запрет на использование машин с российскими номерами начал действовать в Литве с 11 марта. Владельцам таких машин грозит конфискация транспорта, а также штраф от 200 до 6 тысяч при первом нарушении, от 2 до 6 тысяч — при повторном. По данным таможенного департамента Литвы, в стране на момент начала действия запрета в стране оставалось около 50 автомобилей с российскими номерами.
В Латвии поправки к Закону о дорожном движении, предусматривающие, что транспортное средство, зарегистрированное в РФ, должно быть перерегистрировано в Латвии или выведено из страны, начали действовать с 15 февраля 2024 года. Там российские автомобили тоже обещали конфисковывать. Помимо прочего, их владельцы будут обязаны заплатить штраф в размере от 750 до 2000 евро.
Финская таможня предписала вывезти из страны машины с российскими номерами до 16 марта. По оценке главы департамента таможенного контроля Сами Ракшита, в Финляндии могут находиться тысячи автомобилей с российскими номерами. С учетом того, что восточная граница страны закрыта, на практике этот выезд будет означать переезд в другие страны ЕС. При этом конфискацию автомобилей в МИД Финляндии исключили, так как, по словам главы ведомства Элины Валтонен, такой шаг возможен только в случае уголовного расследования.